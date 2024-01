Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cidadãos podem se cadastrar no programa social, desde que atendam aos requisitos de renda; confira quem está apto a participar

A elegibilidade para o Bolsa Família é determinada pela renda per capita familiar. Se cada membro receber menos de R$ 218 por mês, a família pode ser incluída no benefício.

No mês de janeiro, o programa apresentou um valor médio de R$ 685,61.

Qual a renda mínima para receber o Bolsa Família 2024?

A título de exemplo, em uma família composta por seis membros, o montante máximo recebido pode chegar a até um salário mínimo (R$ 1.412,00), resultando em R$ 217 por pessoa.

Caso a família experimente um aumento de renda e não se enquadre mais nos critérios do programa, ainda assim pode receber metade do valor, desde que a renda per capita da residência não ultrapasse meio salário mínimo, atualmente equivalente a R$ 706.

Regras para participar do Bolsa Família

Adicionalmente, existem outras diretrizes estabelecidas pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que devem ser seguidas para se qualificar e manter a elegibilidade para o recebimento do Bolsa Família. Confira:

Assegurar a frequência escolar das crianças pertencentes às famílias participantes em no mínimo 85%;



Participar do acompanhamento de mulheres lactantes;



No caso de gestantes dentro do núcleo familiar, é obrigatório realizar o pré-natal;



Para crianças em situação de trabalho infantil, são promovidas campanhas socioeducativas;



Manter a carteirinha de vacinação das crianças atualizada.

Como se inscrever no Bolsa Família?

O ponto inicial para ter acesso ao Bolsa Família é estar corretamente registrado no Cadastro Único, com informações precisas e atualizadas.

É relevante destacar que, mesmo após a inscrição no Cadastro Único, a família não inicia imediatamente o recebimento do benefício.

A inscrição no Cadastro Único é efetuada nos pontos de atendimento da assistência social dos municípios, como nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), e requer a apresentação do CPF ou título de eleitor.

Valores do Bolsa Família 2024

Como parte das alterações no Bolsa Família, o programa social incorporou benefícios adicionais, além do valor base estabelecido em R$ 600.

A seguir, confira todos os acréscimos do Bolsa Família: