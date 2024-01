Voa Brasil: programa de Lula já tem data de lançamento e começa em breve; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Programa Voa Brasil do governo Lula terá lançamento antes do carnaval

Já indicado pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), que seria lançado em breve, o programa Voa Brasil será lançado antes do carnaval daqui a menos de duas semanas.

O projeto busca disponibilizar passagens de R$ 200 reais para aposentados que ganhem até dois salários mínimos e estudantes bolsistas do Programa Universidade para Todos (Prouni). Veja a data de lançamento.

VOA BRASIL SERÁ LANÇADO EM 5 DE FEVEREIRO, ANTES DO CARNAVAL

Segundo a informação da coluna de Lauro Jardim, no Globo, o Voa Brasil será lançado em menos de duas semanas, no dia 5 de fevereiro. A cerimônia que ocorre uma semana antes do carnaval será no Palácio do Planalto e contará com a presença do presidente Lula (PT).

É indicado que a partir do dia 6 de fevereiro já será possível comprar as passagens aérea de R$ 200 no aplicativo do programa Voa Brasil. Para poder viajar, os aposentados e pensionistas precisam não ter viajado de avião nos últimos doze meses. O projeto só é válido para rotas nacionais e será iniciado uma semana antes do carnaval.

Já confirmaram presença no programa Voa Brasil as empresas Gol, Latam e Azul, as responsáveis por 98% dos voos domésticos no Brasil. Esses indicaram que serão disponibilizados cerca de 6 milhões de passagens aéreas em 2024 para o programa.

O valor de R$ 200 será fixo para qualquer cidade, mas é indicado que, em um momento inicial, as passagens do novo programa do governo Lulanão estarão disponíveis para todos os lugares.

