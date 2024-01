Deloitte inaugura novo escritório no Bairro do Recife, gerando 400 empregos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Deloitte, uma das maiores empresas de consultoria do mundo, inaugurou um novo escritório no Bairro do Recife, em Pernambuco. O empreendimento, localizado em uma área beneficiada pelo programa Recentro, vai gerar 400 empregos diretos.

O novo escritório da Deloitte, localizado no Moinho Recife - Revitalis, oferece serviços nas áreas de auditoria, consultoria, consultoria tributária, corporate finance e outsourcing. O espaço conta com toda a estrutura de linhas de serviços da empresa, a partir de cinco grandes áreas de negócios: Consultorias Empresarial e Tributária, Risk Advisory, Financial Advisory, a tradicional prática de Auditoria e serviços de tecnologia.

A escolha pelo novo empresarial Moinho Recife tem relação com a guinada digital que a Deloitte deu nos últimos anos, atenta à demanda das empresas por serviços de tecnologia embarcada. O escritório abriga o segundo Centro de Tecnologia da Deloitte no país, o primeiro no Nordeste.

O programa Recentro, que envolve a colaboração de várias secretarias e órgãos da Prefeitura do Recife, visa a transformação sustentável e inclusiva do centro da cidade com incentivos fiscais para empreendedores locais. Além disso, oferece capacitação para empresários, promove melhorias na infraestrutura, cuida do patrimônio histórico e realiza eventos para impulsionar a economia.