Concurso INSS 2024:número de vagas foi divulgado? Veja

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Concurso do INSS 2024 é aguardado por milhões de brasileiros

O INSS terá um novo concurso em 2024 com 1.500 vagas, conforme anunciado pelo Ministro da Previdência. O Plano Plurianual (PPA) para 2024-2027 também contempla uma publicação de edital para a carga de Perito. Confira os detalhes!

Novas informações sobre o concurso do INSS foram destacadas durante a Audiência Pública da Comissão de Assuntos Sociais, com o Ministro Carlos Lupi.

Ele enfatizou metas para a previdência social, incluindo a intenção de realizar um novo concurso público para melhorar o atendimento aos beneficiários.

INSS: vagas e salários

O Ministro informou que foi feito um pedido para o concurso no INSS, com aproximadamente 1.500 vagas destinadas a médicos peritos, especialmente necessárias na região Nordeste.

Leia Também Concurso INSS 2024: Ministra confirma edital do concurso INSS para médico perito

O Presidente do INSS, em entrevista ao Correio Braziliense, abordou a crescente necessidade de servidores e de medidas para garantir a entrada dos aprovados.

Vagas para nível médio

O INSS solicita 7.655 vagas de nível médio e superior, confirmando a expectativa de uma nova seleção em 2024 para Analistas e Técnicos do Seguro Social. A inclusão no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2024 aguarda análise do Ministério da Previdência para soluções.

Em agosto de 2023, o Conselho Nacional de Previdência Social, por resolução no Diário Oficial da União, ratificou a necessidade de concurso público para contratar 7.655 servidores de carreira. Consulte o documento completo em "situação atual".