Mudanças no PIS 2024: tem como antecipar o PIS 2024? Veja aqui e saiba como sacar o PIS 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Os colaboradores de empresas privadas e servidores públicos buscam notícias nesta quarta-feira (24) sobre o calendário PIS 2024 Caixa tabela de pagamento.

Uma boa notícia é que o novo calendário do PIS foi disponibilizado para consulta e os valores também poderão ser consultados a partir do dia 5 de fevereiro.

A estimativa é que cerca de 24,5 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial em 2024, com valor total de R$ 23,9 bilhões.

O novo calendário do PIS 2024 vai começar em 15 de fevereiro, e os saques seguirão disponíveis até o dia 27 de dezembro de 2024.

Tem como antecipar o PIS 2024?

Muitos perguntam se tem como antecipar o PIS 2024, mas essa hipótese não foi confirmada pelo governo federal, uma vez que o calendário abono salarial PIS PASEP já está próximo de começar.

Mudanças no PIS 2024 é anunciada pelo governo federal

Uma mudança no PIS 2024 foi divulgada pelo governo federal no calendário do abono salarial PIS/PASEP de 2024: a partir deste ano, houve a unificação do calendário.

Anteriormente, os pagamentos eram organizados de acordo com o mês de nascimento para o PIS e o final de inscrição para o PASEP. Agora, todos os beneficiários recebem de acordo com o mês de nascimento.

Telefone para consultar o PIS



A consulta ao número do PIS pode ser realizada por telefones, sites e aplicativos, são eles:

Portal Cidadão;



Aplicativo carteira de trabalho digital;

Caixa Tem e Caixa Trabalhador;

Atendimento Caixa ao Cidadão, telefone 111 e 158 (Alô trabalhador) ou 0800 726 0207.

Como sacar o PIS 2024?



Assim que creditado nas contas, o PIS 2024 pode ser sacado pelos canais:

Por meio de crédito em conta, quando o trabalhador possui conta individual na CAIXA, com saldo positivo e movimentação nos últimos meses.



Nos caixas eletrônicos da CAIXA, Correspondente CAIXA Aqui e Loterias, utilizando o Cartão do Cidadão.



Em uma agência da CAIXA.

Quer ficar por dentro das notícias sobre Bolsa Família, PIS e outros benefícios? Entre em nosso canal de whatsapp.

Quem tem conta na Caixa recebe o PIS antecipado?

A Caixa Econômica Federal é a responsável pelos pagamentos do PIS aos funcionários da iniciativa privada. Mas o banco público não confirmou a hipótese de antecipação para quem tem conta.

Quem pode receber o PIS 2024?



Os funcionários que têm direito a receber o PIS PASEP 2024 são os colaboradores de empresas privadas e servidores públicos, que:



Receberam até dois salários mínimos mensais com carteira assinada no ano-base de pagamento (2022);



mínimos mensais com carteira assinada no ano-base de pagamento (2022); Exerceu atividade remunerada durante ao menos 30 dias no ano-base de pagamento (2022).



no ano-base de pagamento (2022). É exigido estar inscrito há pelo menos cinco anos no PIS/PASEP e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Leia Também Como consultar o PIS 2024? Veja os canais de consulta do abono salarial

Quem trabalhou em 2023 tem direito ao PIS?



Quem trabalhou em 2023 não tem direito ao PIS ano-base 2023 agora, somente em 2025, pois o novo calendário do PIS é relacionado aos pagamentos que foram adiados do PIS ano-base 2022.

Por causa do Covid-19, os recursos do PIS 2020 foram transferidos para outras áreas de emergência, e os pagamentos começaram a normalizar a partir de 2022, o que alterou a tabela do PIS PASEP.

Porém, não há informações oficiais do governo federal sobre os pagamentos do PIS 2023.

Tabela PIS PASEP 2024



A tabela PIS PASEP 2024 tem valor do abono salarial podendo chegar ao total de até um salário mínimo, segundo a quantidade de meses trabalhados.

Só recebe o valor total quem trabalhou os 12 meses do ano anterior.

Em 5 de fevereiro, a consulta ao saldo proporcional a ser recebido no PIS PASEP 2024 será liberada.

Entenda como funciona a proporção da tabela do PIS PASEP 2024:

Quantidade de meses trabalhados no ano-base Valor a receber 1 mês trabalhado R$ 117,66; 2 meses trabalhados R$ 235,32; 3 meses trabalhados R$ 352,98; 4 meses trabalhados R$ 470,64; 5 meses trabalhados R$ 588,30; 6 meses trabalhados R$ 705,96; 7 meses trabalhados R$ 823,62; 8 meses trabalhados R$ 941,28; 9 meses trabalhados R$ 1.058,94; 10 meses trabalhados R$1.176,60; 11 meses trabalhados R$ 1.294,26; 12 meses trabalhados R$ 1.412,00.

*Valor referente ao salário mínimo aprovado para 2024

Calendário PIS 2024 Caixa tabela de pagamento