Como se inscrever no concurso da Caixa? Saiba como efetuar a inscrição

Veja as últimas informações sobre o Concurso da Caixa 2024

Na segunda-feira, dia 15 de janeiro, foi publicado no Diário Oficial da União o contrato entre a Caixa Econômica Federal e a Fundação Cesgranrio para realizar um novo concurso público. Este é o primeiro concurso do banco em 10 anos.

O presidente do banco, Carlos Vieira, confirmou que haverá um novo concurso público no primeiro semestre de 2024. Agora, para deixar os candidatos ainda mais animados, o chefe da estatal anunciou a abertura de 4.000 vagas para novos bancários.

O cargo de técnico bancário, que requer ensino médio, oferece uma remuneração inicial de R$ 3.762,00, mas com as gratificações, pode ultrapassar os R$ 5 mil.

Concurso Caixa 2024

Com a banca contratada, o edital do concurso está prestes a ser lançado. A Cesgranrio não receberá pagamento da Caixa para organizar o processo seletivo; seu financiamento virá apenas das taxas de inscrição dos candidatos. Embora o contrato tenha sido assinado em 10/01, foi divulgado somente em 15/01.

Serão abertas 2.000 vagas para Técnico Bancário na área de atendimento e vendas, e outras 2.000 vagas para Técnico Bancário na área de Tecnologia da Informação (TI).

A Cesgranrio, que também organizou o Concurso Nacional Unificado (CNU) promovido pelo Governo Federal recentemente, será responsável pela coordenação desse concurso da Caixa.

Como se inscrever no Concurso da Caixa 2024?

Ainda não é possível realizar a inscrição no certame. O edital da Caixa ainda não foi publicado, com isso as datas de inscrições e a forma de se candidatar para o certame ainda não foram reveladas.