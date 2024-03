Raquel Lyra recebe ministro Luiz Marinho nesta segunda para inaugurar Casa do Trabalhador

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ministro do Trabalho vem ao Recife para inaugurar a Casa do Trabalhador e da Trabalhadora em Pernambuco

A governadora Raquel Lyra (PSDB) recebe nesta segunda-feira (18), no Recife, o ministro do Trabalho e Emprego Luiz Marinho. Eles participarão do ato de inauguração da Casa do Trabalhador e da Trabalhadora em Pernambuco.

O espaço vai oferecer serviços de intermediação de mão de obra, qualificação social e profissional, seguro-desemprego, fomento ao empreendedorismo e economia solidária, cadastro de currículos, além de prestar orientações sobre legislação trabalhista.

A Casa do Trabalhador é uma parceria do Governo Federal com o Governo do Estado. A unidade de Pernambuco será a primeira inaugurada dentro do novo padrão do ministério, que tem como objetivo melhor o acolhimento a esses profissionais.

Também virão ao Recife para o evento o Secretário Executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Francisco Macena da Silva, e o Secretário de Qualificação, Emprego e Renda do MTE, Magno Lavigne.

A inauguração está prevista para as 14h30, na Rua da União, n° 293, no bairro da Boa Vista, no Recife.