Anderson Ferreira lança pré-candidatura de Felipe Dantas em Camaragibe

Ato de lançamento do nome do Partido Liberal ocorreu ao lado de Coronel Meira e Coronel Feitosa

O advogado Felipe Dantas foi lançado oficialmente como pré-candidato do Partido Liberal ao cargo de prefeito de Camaragibe nas Eleições 2024.

O ato de lançamento ocorreu nesta segunda-feira (18), em evento que contou com a presença do presidente estadual do partido, Anderson Ferreira, candidato a governador mais votado na cidade nas eleições de 2022.

Felipe Dantas se apresenta como especialista em administração pública e diz ter experiência em diversas gestões municipais do estado.

"Jovem e determinado, Felipe representa uma nova perspectiva para Camaragibe, uma cidade há décadas sob o domínio dos mesmos grupos políticos. Sua pré-candidatura surge como uma promessa de renovação e de uma gestão comprometida com as reais necessidades do povo de Camaragibe", disse Anderson Ferreira.

O ato também contou com a presença do deputado federal Coronel Meira e do deputado estadual Coronel Feitosa.