João Campos quer mudar lei para casos de impedimento no Recife

Na reunião ordinária desta segunda-feira (18) da Câmara Municipal do Recife, deve ser votado um Projeto de Emenda à Lei Orgânica, para que, no caso do prefeito e da vice Isabella de Roldão estiverem fora do município e o presidente da Câmara também esteja ausente ou tenha um impedimento para assumir o comando da Prefeitura, o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) assuma a chefia do Poder Executivo municipal.

O projeto foi enviado pelo prefeito João Campos e tramitou em regime de urgência na casa.

Hoje, na ausência do prefeito e da vice-prefeita nos seis meses anteriores à eleição, o presidente da Câmara Municipal do Recife não pode assumir ou, neste caso, ficaria impedido de concorrer às eleições.

Além desse projeto, também está na pauta da reunião ordinária desta segunda o projeto de decreto legislativo para conceder o Título de Cidadão do Recife ao presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto. A honraria tem a autoria do aliado e vereador Victor André Gomes, que integra a base de João Campos na Câmara Municipal do Recife.

Além do encaminhamento do voto sim do líder do governo, Samuel Salazar, o projeto também teve a orientação de voto sim do líder da oposição, Alcides Cardoso. O projeto acabou sendo aprovado com 24 votos favoráveis na primeira discussão. A votação em segunda discussão vai ser amanhã.