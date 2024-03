Pedro Campos rebate Santa Cruz sobre piadas: 'não fiz parte do caminho que levou o time à posição que se encontra'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Santa Cruz Futebol Clube não gostou das piadas feitas pelo deputado federal rubro-negro Pedro Campos (PSB) sobre a derrota sofrida pelo Tricolor diante do Sport, no último sábado (16), pelo Campeonato Pernambucano. Na noite do último domingo (17), o clube presidido por Bruno Rodrigues emitiu uma nota de repúdio contra as declarações do parlamentar.



Ainda no sábado, após o jogo, Pedro disparou várias mensagens nas redes sociais provocando os tricolores sobre a desclassificação do time coral do campeonato e a falta de calendário de jogos no restante do ano.

"Foi bom demais ter dado esperança pro Santinha! Kkkk", dizia uma das mensagens. "Fiquei com pena do Santinha. Vou torcer por eles no resto desse ano", relatava outro post.

Em uma terceira publicação, ele compartilhou uma manchete de uma reportagem que dava dicas para aproveitar as férias, e emendou: "Marquem aí o colega que tá entrando de férias hoje".

O deputado também usou um vídeo que falava sobre as novas unidades do Instituto Federal de Pernambuco prometidas por Lula para alfinetar a torcida do Arruda: "Calma, Tricolor. A cobra que a gente matou foi a da desvalorização da educação", escreveu.

Santa Cruz não gostou

Por meio de nota, o Santa Cruz disse que o parlamentar faltou com o respeito à torcida. Veja abaixo o comunicado na íntegra.

"O Santa Cruz repudia a postura do deputado Pedro Campos nas redes sociais, na qual demonstrou falta de respeito à nossa imensa e apaixonada torcida do Santa Cruz Futebol Clube. Como representante público, esperamos que mantenha um padrão de conduta que reflita respeito e consideração pelos cidadãos, incluindo os nossos dedicados torcedores.

A relação entre um clube de futebol e sua torcida é sagrada e merece ser tratada com o devido respeito. Comentários desrespeitosos e desdenhosos, como os expressos em seu post, não apenas ferem os sentimentos dos torcedores, mas também desvalorizam o papel fundamental que eles desempenham no apoio ao nosso clube.

Esperamos que reveja sua postura e reconheça a importância da nossa torcida, não apenas como parte integrante do Santa Cruz Futebol Clube, mas também como membros essenciais da comunidade pernambucana".

Pedro respondeu

Ainda na noite de ontem, Pedro Campos respondeu à nota do santa Cruz afirmando que as publicações foram feitas em tom de brincadeira e de "resenha", tradicional entre as torcidas, e ainda disparou que "não fez parte do caminho que levou o Santa Cruz à posição que se encontra" hoje. Leia:

"Eu tava lá quando Gilberto acertou aquele chute de fora da área. Quando Branquinho aplicou a lei do ex. Quando Caça Rato calou a Ilha. Como também assisti Lecheva perder o pênalti e Edmilson fazer o gol que mudou os destinos.

Como torcedor, sei que futebol é feito de paixão, de resenha e de um dia após o outro. Se tirar o choro e o riso, pouca coisa realmente importante sobra. Espero que a leveza e a irreverência do futebol sigam firmes e fortes e que nunca sejam levadas para o campo do desrespeito e violência.

Como deputado, sigo trabalhando para todos os pernambucanos e pernambucanas, sem distinção de clubes ou de cores. Não fiz parte do caminho que levou o Santa Cruz à posição que se encontra e nunca quis diminuir o Clube, mas como pernambucano e deputado contem com meu trabalho e minha torcida pela recuperação.

O Santa Cruz é um grande clube e a nação tricolor merece dias melhores".