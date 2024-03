Nunes passa Boulos pela 1ª vez e lidera pesquisa em São Paulo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pela primeira vez, o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), aparece numericamente à frente do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) na corrida pela prefeitura paulistana, segundo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira (19).

De acordo com a pesquisa, no cenário principal, Nunes registra 32% das intenções de voto, enquanto seu principal adversário tem 30,1%. Dado que a margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para cima ou para baixo, os dois estão tecnicamente empatados.

No levantamento anterior, o deputado do PSOL aparecia à frente, com 33%, ante os mesmos 32% do prefeito emedebista.

Atrás dos dois, a deputada federal Tabata Amaral (PSB) aparece em terceiro, com 9,6%, seguida por Marina Helena (Novo), com 5,9%, o deputado federal Kim Kataguiri (União), com 5,7%, e Altino (PSTU), com 1%.

Entre os entrevistados, 9,6% declararam que irão votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 6,1% disseram que não sabem ou não responderam.

Foram entrevistados 1.350 eleitores na cidade de São Paulo entre os dias 13 e 18 de março.

PESQUISA ELEITORAL SÃO PAULO

No cenário em que Kim Kataguiri não está presente, pois não deve concorrer pela legenda do União Brasil, já que o partido apoia Ricardo Nunes na capital, o prefeito alcança 34,3% das intenções de voto, enquanto Guilherme Boulos registra 30,6%.

Tabata também apresenta um aumento, chegando a 10,5%, e Marina Helena atinge 6,3%. Por outro lado, Altino oscila para 1,3%.

Confira os dois principais cenários abaixo:

Cenário 1

Ricardo Nunes (MDB): 32,0%



Guilherme Boulos (PSOL): 30,1%



Tabata Amaral (PSB): 9,6%



Marina Helena (NOVO): 5,9%



Kim Kataguiri (UB): 5,7%



Altino (PSTU): 1,0%

Branco/nulo/nenhum: 9,6%



NS/NR: 6,1%

Cenário 2