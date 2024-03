Chiquinho Brazão diz que tinha convívio amistoso com Marielle Franco: 'sem espaço para desavenças'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Quem é Chiquinho Brazão: entenda ligação do deputado com Marielle Franco após delação de Ronnie Lessa

O deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil) comentou a acusação de que teria envolvimento com o assassinato da vereadora Marielle Franco, ocorrida em 2018. O nome do parlamentar foi citado na delação de Ronnie Lessa, assassino confesso de Marielle e do motorista Anderson Gomes.

Em posicionamento enviado à coluna de Guilherme Amado, do Metrópoles, Brazão afirmou que tinha uma boa relação com Marielle Franco no plenário da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, e se disse surpreendido com as "especulações" que levaram seu nome ao caso no Supremo Tribunal Federal.

A delação de Ronnie Lessa foi homologada no STF porque o deputado federal tem foro privilegiado devido ao cargo que ocupa, e não necessariamente porque ele teria sido o mandante do crime.

“O deputado federal Chiquinho Brazão esclarece que seu convívio com a vereadora sempre foi amistoso e cordial, sem espaço para desavenças, uma vez que ambos compartilhavam dos mesmos posicionamentos acerca da instalação de condomínios em comunidades carentes na zona oeste do Rio de Janeiro”, diz a nota da assessoria de imprensa do deputado.

“Causa estranheza que seu nome tenha surgido após muitos meses de tramitação da suposta colaboração, principalmente quando se sabe que o instrumento de investigação deve indicar, desde o início, todos os envolvidos que gozem de foro por prerrogativa de função”, continua o comunicado.

O deputado também questionou a idoneidade do ex-policial militar Ronnie Lessa para fazer delação premiada, e finalizou dizendo que está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos sobre o caso.

“A despeito das hipóteses levantadas pela mídia e da falta de idoneidade do relato de um criminoso que fez dos assassinatos sua forma de vida, coloca-se à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento, ao passo em que, com serenidade e amparado pela verdade, aguarda o esclarecimento dos fatos”, completou Brazão.

Quem mandou matar Marielle Franco?

Quem é Chiquinho Brazão?

Deputado federal pelo União Brasil do Rio de Janeiro, Chiquinho Brazão é irmão de Pedro e Domingos Brazão, outros políticos do estado. A família tem reduto político em Jacarepaguá, na zona Oeste do Rio.

Chiquinho foi vereador do Rio de Janeiro pelo MDB por 12 anos, inclusive no período em que Marielle Franco também era parlamentar da casa e quando ela foi assassinada.

Ele foi eleito para a Câmara dos Deputados pelo Avante em 2018, e reeleito para novo mandato federal nas eleições de 2022, já pelo União Brasil.