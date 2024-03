Como fazer um empréstimo com o nome sujo? Descubra

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Você já se perguntou se é possível obter um empréstimo estando com o nome negativado? Essa dúvida tem se tornado cada vez mais comum entre os brasileiros, especialmente considerando os altos índices de inadimplência no país.

De acordo com o mais recente levantamento da Serasa, com dados de julho de 2023, cerca de 71,41 milhões de brasileiros estão com o nome restrito, acumulando uma dívida total de R$ 351,6 bilhões.

Curiosamente, indivíduos com idade entre 26 e 40 anos representam 34,6% do total de endividados.

Quando se encontra nessa situação, conseguir crédito para quitar as dívidas e regularizar a situação financeira torna-se não apenas crucial, mas também um grande desafio.

É justamente nesses momentos de dificuldade financeira que obter aprovação para empréstimos junto a bancos e instituições financeiras se torna mais complexo.

No entanto, mesmo diante dessa aparente escassez de opções, é importante destacar que existem sim alternativas de empréstimo para negativados.

Abaixo, veja quais os os tipos de empréstimo para negativado e mais.

TIPOS DE EMPRÉSTIMO PARA NEGATIVADO

Quando alguém se encontra em uma situação de inadimplência, suas chances de acessar novos empréstimos ou linhas de crédito são consideravelmente reduzidas.

Isso se deve ao fato de que instituições financeiras e credores convencionais tendem a analisar o histórico de crédito ao avaliar solicitações de empréstimo.

Um registro negativo indica que o consumidor enfrentou dificuldades para cumprir com suas obrigações financeiras anteriores, o que naturalmente aumenta o risco percebido pelo credor.

No entanto, mesmo diante dessa restrição, existem empresas especializadas que oferecem empréstimos pessoais para pessoas com restrições no nome.

A aprovação desses empréstimos geralmente está condicionada ao valor solicitado, e é comum que os juros sejam mais elevados devido ao aumento do risco de inadimplência.

Além disso, algumas instituições financeiras oferecem opções de crédito especialmente destinadas a indivíduos nessa situação, procurando adaptar suas políticas para atender a essa demanda específica.

Os principais tipos de empréstimo para negativado são:

Empréstimo consignado: o pagamento do crédito está vinculado diretamente a algum benefício do INSS ou à folha de pagamento (no caso de funcionários públicos). Como o desconto das parcelas ocorre de forma automática, as taxas de juros geralmente são mais baixas, mesmo para quem está negativado. Empréstimo com garantia de imóvel ou automóvel: para quem tem imóvel próprio e quitado ou algum veículo (carro ou moto), é uma modalidade de crédito que pode valer a pena. Os bancos e financeiras usam o imóvel e o carro como garantia e, assim, conseguem emprestar dinheiro para quem está negativado com mais segurança, baixando os juros da operação. Empréstimo pessoal: é a mais popular das linhas de crédito. O empréstimo pessoal tem taxas de juros que variam de acordo com o banco, com as garantias e com as políticas de análise de crédito da instituição financeira. É ideal para situações em que o consumidor precisará de pouco dinheiro e vai quitar rápido. Costuma ser de fácil contratação, mas é preciso atenção: os juros dessa modalidade de crédito variam bastante, então é preciso conferir bem as taxas envolvidas.

Vale ressaltar que a aprovação de um empréstimo não é automática, pois está sujeita a uma avaliação detalhada por parte da instituição financeira.

Cada banco ou credor possui políticas de crédito específicas, o que implica que os critérios e requisitos podem diferir consideravelmente entre eles.

COMO CONSEGUIR O EMPRÉSTIMO? COMO BUSCAR PELA INTERNET?

Se você está em busca de soluções para reorganizar suas finanças ou dar um novo começo, o Serasa Crédito pode ser uma ferramenta valiosa.

Este serviço oferecido pela Serasa pesquisa diversas opções de cartões de crédito, empréstimos pessoais e adiantamento do FGTS de forma rápida e gratuita, tudo online.

Acessível através dos canais oficiais da Serasa na internet, o serviço compara as melhores ofertas disponíveis e, se houver opções adequadas para o seu CPF, o processo de contratação é simplificado, levando apenas alguns minutos.

Abaixo, veja o passo a passo:

Acesse Serasa Crédito via site ou app (Android e na iOS) e faça login ou cadastro.

Atualize seu perfil para melhores alternativas.

Confira o serviço desejado: cartão, empréstimo ou conta digital.

Compare as opções sugeridas.

Escolha e finalize a contratação em minutos após aprovação.

*É importante ressaltar que a análise de crédito é conduzida pelas empresas parceiras, e a aprovação não é garantida. Você pode realizar quantas pesquisas desejar, sem custo algum, e sem que isso afete o seu Serasa Score.

CUIDADOS

Para aqueles que se encontram com restrições no nome, é crucial exercer cautela extra ao considerar a solicitação de crédito.

Seguem algumas orientações a serem consideradas:

Cuidado com golpes! Empresas fraudulentas se aproveitam da situação para cobrar depósitos antecipados, por exemplo. Pesquise antes de fechar negócio e não pague nenhum valor antes de receber o empréstimo.

Fique atento também a sites com erros de ortografia ou que não tenham informações de contato, como telefone e e-mail. Isso indica que pode se tratar de uma tentativa de fraude.



Como o risco de não receber o pagamento do empréstimo é maior no caso dos negativados, os bancos e as financeiras fazem uma análise muito criteriosa antes de oferecer o crédito. As empresas também podem ser mais rígidas com o prazo e as parcelas. Assim, verifique todas as condições antes de assinar um contrato.



Outro importante cuidado é com o custo efetivo total (CET) da operação. Simule em vários lugares e compare todas as taxas para encontrar o crédito mais vantajoso para o seu bolso.



Não assuma parcelas maiores do que pode pagar. Faça uma negociação que conseguirá manter, para não se endividar ainda mais. A ideia do empréstimo para negativado é ajudar a sair das dívidas, e não aumentar o endividamento.



Considere usar o novo crédito para quitar a dívida antiga. Nessa operação é possível economizar na renegociação, com descontos em juros, e assim trocar uma dívida por outra mais barata.

Fonte: Serasa Crédito