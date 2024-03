É possível limpar o nome sem pagar a dívida? Veja como é feito o processo em 2024

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com o Indicador realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), 4 em cada 10 brasileiros adultos estavam com nome sujo - negativados - em janeiro de 2024.

O número corresponde a quase metade da população adulta, 40,83%.

Nesta matéria você irá conferir como limpar o nome em 2024.

COMO SABER SE MEU NOME ESTÁ SUJO?



Para descobrir se você tem nome sujo, ou seja, se está negativado, basta realizar a consulta do CPF através do site da Serasa ou do SPC Brasil. A verificação é gratuita.

Vale ressaltar que a partir do primeiro dia de inadimplência as empresas já podem enviar o nome do consumidor às empresas de crédito.

Assim que o consumidor for notificado, ele tem até 10 dias para regularizar a situação.

Se a dívida não for quitada ou negociada, o consumidor fica com nome sujo. Nesta situação, ele ou ela terá mais dificuldades para conseguir crédito no mercado, como empréstimos e financiamentos.

COMO LIMPAR O NOME SUJO EM 2024?

O consumidor precisa negociar a dívida para limpar o nome.

Assim, mesmo que o valor não seja quitado integralmente em uma só parcela, o processo da negociação permite que o cidadão deixe de estar negativado e volte a ter o nome limpo.

Entretanto, é válido ressaltar que, se alguma parcela for atrasada, o nome pode voltar a ficar sujo imediatamente.

Para limpar o nome no Serasa, acesse o site da Serasa Limpa Nome, inclua o CPF e clique em consultar. Em seguida:

Confira as dívidas e escolha a melhor opção de negociação

Clique em gerar boleto e faça o pagamento

Você deixará de ser negativado em até cinco dias úteis após o pagamento

Já no SPC Brasil, siga este passo a passo:

Faça o cadastro no site oficial

Informe o CPF.

Clique em "quero negociar"

Clique na empresa com quem você quer renegociar e escolha a melhor forma de pagamento



Após o pagamento, o nome fica limpo em até cinco dias úteis

