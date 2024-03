Mais de 10 milhões de mães solteiras têm direito ao Bolsa Família em março; saiba como se inscrever

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Durante o mês de março, em que se comemora o Mês da Mulher, o Programa Bolsa Família reafirmou seu papel essencial no combate à pobreza e na promoção da autonomia feminina em todo o Brasil.

Dos 20,89 milhões de famílias beneficiadas pelo programa, 17,4 milhões (83,4%) são chefiadas por mulheres.

Além disso, mais da metade dos beneficiários do programa são mães solteiras: são 10.663.822 famílias monoparentais femininas com filho (mães solo), independente da idade.

O impacto positivo do programa se estende ainda mais, alcançando um total de 31.933.700 mulheres (58,1%) entre todos os beneficiários.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, esse dado representa um suporte crucial para garantir a segurança alimentar e o bem-estar das famílias brasileiras, destacando o papel fundamental das mulheres na gestão e no sustento dos lares do país.

Bolsa Família Mãe Solteira 2024

Para o ano de 2024, o Bolsa Família recebeu algumas atualizações significativas, incluindo a manutenção do valor de R$ 142 por pessoa no grupo familiar, medida aprovada em julho de 2023.

Essa decisão visa assegurar a continuidade desse montante ao longo do ano vigente, proporcionando estabilidade financeira para essas famílias.

Além disso, a complementação para garantir o valor mínimo do Bolsa Família em R$ 600 permanecerá, acompanhada da continuidade de mais dois benefícios fundamentais dentro do programa:

O Benefício Primeira Infância, no montante de R$ 150, direcionado a famílias que possuam crianças de até seis anos.

O Benefício Variável Familiar, no valor de R$ 50, destinado a famílias com crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos, abrangendo também gestantes e nutrizes.



Assim, os benefícios oferecidos às mulheres atendidas pelo Bolsa Família são:

R$ 150 - para mães de crianças de 6 anos;

R$ 50 - para gestantes;

R$ 50 - para mães de crianças e adolescentes de 7 a 17 anos;

R$ 50 - para mães de recém-nascidos de até 6 meses e as que estão em amamentação.

Calendário Bolsa Família Março

Confira, a seguir, o calendário completo do Bolsa Família em março:



NIS final 1: 15 de março;



NIS final 2: 18 de março;



NIS final 3: 19 de março;



NIS final 4: 20 de março;



NIS final 5: 21 de março;



NIS final 6: 22 de março;



NIS final 7: 25 de março;



NIS final 8: 26 de março;



NIS final 9: 27 de março;



NIS final 0: 28 de março.

Como se cadastrar/inscrever no Bolsa Família?



Para ser elegível ao Bolsa Família, é necessário ter renda familiar per capita mensal de até R$ 218.

Abaixo, veja como se inscrever no Bolsa Família online, mas lembre-se de que ainda pode ser necessário uma visita presencial aos órgãos responsáveis.

Recentemente, o governo federal lançou um site/aplicativo chamado MOPS. Dentro dessa plataforma, você pode localizar o posto de atendimento mais próximo da sua residência ou local de trabalho.

Documentos necessários para se cadastrar no Bolsa Família



Solicitante:

Documento com foto (RG ou CNH);



Título de eleitor ou CPF;



Comprovante de endereço;



Comprovante de tutela (documento de guarda ou outros documentos que comprovem a tutela do dependente declarado).

Demais familiares:

Documento com foto (RG);



CPF;



Certidão de nascimento, certidão de casamento;



Carteira de trabalho (Quando houver).



Outros documentos importantes:

Comprovante de vacinação;



Comprovante de matrícula e frequência escolar dos dependentes;



Comprovante de acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes.

Entrevista no posto da assistência social



Dirija-se a um dos postos de assistência social, prefeitura ou outro órgão público, dependendo da sua localidade. Identifique a unidade mais próxima da sua residência para participar de uma entrevista.

Não se preocupe, durante a entrevista serão feitas perguntas para confirmar as informações fornecidas nos documentos que você preparou.

Além disso, não é necessário que todos os membros da família compareçam; o solicitante pode representar os demais e levar os documentos de cada um dos dependentes.

Após esse processo, se ainda não o tiver, você receberá o NIS (Número de Identificação Social), que é o número de cadastro para cidadãos que já recebem algum benefício social.