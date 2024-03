Sileno Guedes se diz surpreso com saída de Padre Joselito do PSB: 'decisão unilateral'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Presidente estadual do partido contou que esteve com o prefeito de Gravatá um dia antes do anúncio da saída, e não foi avisado da decisão

A saída do prefeito de Gravatá, Padre Joselito, do PSB em direção ao Avante deixou surpreso o presidente estadual da sigla socialista, o deputado estadual Sileno Guedes.



O parlamentar contou que esteve com o líder do Executivo municipal um dia antes de ele anunciar a debandada, e que, na ocasião, o prefeito não comentou a decisão de deixar a legenda.

"Fui a Gravatá para conversar e colocar o partido a disposição do prefeito, reforçar apoio e apreço das principais figuras do partido a sua reeleição, independente de qualquer dificuldade no âmbito loca. Nessa conversa ele não disse que sairia do partido", contou Sileno em entrevista a Alberes Xavier.

"Ele [Padre Joselito] falou da necessidade de se manter a unidade, assumiu existir algumas dificuldades no ponto de vista interno, mas nada que não pudesse ser superado”, continuou o deputado.

“Vou procurar me sentar com a executiva municipal do PSB em Gravatá, o deputado Waldemar Borges para que possamos definir como o partido caminhará partir de agora”, completou Sileno.

Padre Joselito no Avante

Padre Joselito publicou, há poucos dias, um vídeo nas redes sociais anunciando sua saída do PSB. O presidente estadual do Avante, Sebastião Oliveira, recebeu o prefeito de braços abertos.



"É uma honra e motivo de felicidade contar com a competência do Padre Joselito, cuja gestão exitosa já entrou para a história de Gravatá. Ele receberá o nosso apoio incondicional e toda a estrutura necessária para obter sucesso no seu projeto de reeleição", disse Sebá.

"Hoje, os gravataenses se orgulham do lugar em que vivem. A cidade avançou nos últimos três anos, e o povo quer a continuidade do trabalho. Vamos arregaçar as mangas e pegar no serviço ao lado de um dos melhores prefeitos do estado”, completou o presidente estadual do partido.