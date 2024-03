Anderson Ferreira responde ao grupo de Gilson Machado após conflito interno em Ipojuca

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Presidente estadual do PL disse que nenhum projeto pessoal vai se sobrepor à estratégia do partido

O presidente do Partido Liberal em Pernambuco, Anderson Ferreira, se pronunciou sobre o conflito gerado em Ipojuca após ele anunciar a vice-prefeita e recém-filiada à legenda Patrícia de Leno como pré-candidata à prefeitura em outubro.

Em nota enviada ao blog de Jamildo nesta sexta-feira (22), Anderson afirmou é natural que ocorram divergências, mas que nenhum projeto pessoal vai se sobrepor à estratégia de crescimento do partido em Pernambuco. Leia na íntegra mais abaixo.

A polêmica teve início após o presidente do PL em Ipojuca, Carlos Eduardo Machado Guimarães Filho, irmão de Gilson Machado, apontar que o diretório municipal não foi consultado sobre a escolha de Patrícia. Ele afirmou que vai marchar junto à vereadora Adilma Lacerda (PP), indicada pela atual prefeita Célia Salles (PP).

O racha se ampliou de tal forma que o grupo de Gilson Machado prometeu revidar subindo no palanque de Clarissa Tércio (PP) em Jaboatão, num movimento contrário à pré-candidatura do atual prefeito Mano Medeiros (PL), que era vice de Anderson e vai buscar a reeleição.



Quer ficar informado sobre política, eleições e tudo que envolve o jogo do poder? Clique aqui para se inscrever no nosso canal do WhatsApp.

Nesta sexta, Anderson Ferreira afirmou que o foco é fortalecer o partido no estado. No comunicado, ele também faz um breve aceno à pré-candidatura de Gilson Machado no Recife e cita outras prioridades. Leia: