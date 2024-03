Grupos de Gilson Machado e Anderson Ferreira não se entendem sobre pré-candidata em Ipojuca

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

"Vamos marchar com quem Célia Sales marchar", diz Mário Pilar, vice-presidente do PL de Ipojuca

Na sexta-feira passada, blogs ligados ao ex-prefeito de Jaboatão e presidente do PL em Pernambuco Anderson Ferreira informaram a escolha do nome da pré-candidata do partido nas eleições municipais de Ipojuca.



Seria a vice-prefeita de Ipojuca, Patrícia de Leno, que acabara de ser preterida como pré-candidata pelo PSB e anunciava a filiação ao PL. Ela está no segundo mandato, tendo sido eleita pelo Podemos, na chapa da prefeita Célia Sales (PP).



O convite foi feito pelo presidente estadual do PL, Anderson Ferreira, que disse ter visto Patrícia com potencial para sair vitoriosa das urnas.

“A filiação ao PL foi uma decisão conjunta com Anderson Ferreira. É um partido que tem perfil muito parecido com o meu e Anderson sempre teve boas votações em Ipojuca”, disse Patrícia.

No ato de assinatura da filiação, Anderson Ferreira disse que Patrícia de Leno colocou sua experiência à disposição do município “alinhada aos valores conservadores e cristãos”.

Na sexta-feira mesmo, começaram a primeiras reações entre os aliados do PL.

Carlos Eduardo Machado Guimarães Filho, presidente municipal do PL e irmão de Gilson Machado, em comunicado ao blog, expõe a insatisfação. "O diretório municipal do Partido Liberal (PL) de Ipojuca não reconhece a pré-candidatura lançada extemporaneamente ontem (sexta-feira) pelo presidente estadual do Partido Liberal Anderson Ferreira", nesta segunda.

"Política é um movimento democrático e para se fazer com justiça e retidão se faz necessário o diálogo e a construção em conjunto. Imposições não dialogam jamais com nossos propósitos.

Em nenhum momento a direção municipal foi ouvida na construção deste ou de quaisquer outros caminhos. O PL de Ipojuca vem se construindo com base no diálogo, na observância do respeito aos seus integrantes e ao que o povo ipojucano busca enquanto sociedade. Somos uma instituição que deve ser respeitada juntamente com seus ritos e estatutos", acrescenta.

"Vamos marchar com quem Célia Sales marchar", diz Mário Pilar, vice-presidente do PL de Ipojuca.

Eduardo Machado, presidente do PL em Ipojuca, Célia Sales, e Mario Pilar, vice-presidente do PL na cidade. - Divulgação

"Continuaremos firmes na luta, assim como na determinação de ampliarmos nossas convicções democráticas, com “Deus, Pátria e Família”, e iremos a todas as instâncias possíveis para fazer valer a justiça e a efetiva democracia", informa o documento.