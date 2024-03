Avaliação de Lula tem empate em opiniões positivas e negativas; veja dados do Datafolha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Avaliação de Lula diminuiu desde última pesquisa Datafolha e empata tecnicamente com opiniões negativas. Veja números do levantamento

O instituto Datafolha divulgou uma nova pesquisa sobre a avaliação do governo Lula (PT) em âmbito nacional.

O levantamento divulgado na última quinta-feira (21) mostra um empate técnico entre as opiniões positivas e negativas sobre a gestão do presidente Lula.

DATAFOLHA SOBRE GOVERNO LULA

A pesquisa Datafolha aponta que 35% dos brasileiros avaliam a gestão de Lula como ótima/boa, enquanto 33% dos eleitores consideram a administração ruim/péssima.

A partir da margem de erro de dois pontos percentuais, o levantamento demonstra um empate técnico entre as opiniões do governo Lula, com apenas dois pontos de diferença entre a avaliação positiva e a negativa.

30% dos entrevistados identificaram que a administração de Lula é regular. 2% não soube ou não quis responder.

Em comparação ao levantamento de dezembro, a avaliação positiva de Lula desceu três pontos percentuais, enquanto a negativa subiu em mesma quantidade. A tendência, portanto, é negativa para Luiz Inácio.

O terceiro mandato de Lula se assemelha em avaliação no mesmo período de gestão aos governos de Bolsonaro (PL) e Fernando Collor.

Governo Lula em crise? Reprovação do presidente cresce! Veja pesquisa Datafolha

SOBRE A PESQUISA DATAFOLHA

O levantamento ouviu 2.002 eleitores de 147 cidades brasileiras entre 19 e 20 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.