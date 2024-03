Calendário PIS PASEP 2024: próximo grupo recebe pagamento com mudanças; consulte valores do PIS PASEP Ano-Base 2022

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Pagamento do PIS e do PASEP teve nova forma de pagamento em 2024

Em 2024, o pagamento do PIS e do PASEP sofreu mudanças significativas. Duas delas, inclusive, já entraram em vigor desde o dia 15 de fevereiro, quando o abono salarial começou a ser liberado. Nesta matéria, você confere mais informações.

PIS e PASEP

Anualmente, os abonos salariais PIS e PASEP são liberados mensalmente para os trabalhadores contribuintes do setor público e privado.

O PIS é direcionado para os trabalhadores do setor privado e é pago pela Caixa Econômica Federal. Já o PASEP é pago através do Banco do Brasil e o público-alvo são os funcionários públicos.

Para receber um dos dois abonos, o trabalhador precisa:

Receberam até dois salários mínimos mensais com carteira assinada (em 2022);



Exerceu atividade remunerada durante ao menos 30 dias no ano-base de pagamento (2022).



É exigido estar inscrito há pelo menos cinco anos no PIS/PASEP e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais)

Calendário PIS/PASEP 2024

Neste ano de 2024, o pagamento do abono foi liberado com algumas novidades. Por exemplo, o PASEP, que era pago através do número de inscrição do trabalhador, agora é liberado pelo mês de aniversário do contribuinte, assim como o PIS.

Além disso, quem nasceu no mês de fevereiro recebeu sua parcela apenas no mês de março. Já quem nasceu no terceiro mês do ano só receberá seu pagamento em abril.

Calendário Abono Salarial PIS Pasep 2024 - Governo Federal

Leia Também Data do PIS 2024 em abril: veja quem tem direito e como receber o benefício de até 1 salário mínimo

Tabela PIS/PASEP Ano-Base 2022

1 mês trabalhado - R$ 117,67;

2 meses trabalhados - R$ 235,33;

3 meses trabalhados - R$ 353,00;

4 meses trabalhados - R$ 470,65;

5 meses trabalhados - R$ 588,32;

6 meses trabalhados - R$ 706,00;

7 meses trabalhados - R$ 823,66;

8 meses trabalhados - R$ 941,33;

9 meses trabalhados - R$ 1.059,00;

10 meses trabalhados - R$ 1.176,68;

11 meses trabalhados - R$ 1.294,34;

12 meses trabalhados - R$ 1.412,00.

PIS/Pasep: O que é? Quem tem direito? Como consultar? Quando será pago? Tem calendário?