Data do PIS 2024 em abril: veja quem tem direito e como receber o benefício de até 1 salário mínimo

Muitas dúvidas surgem em relação à data de pagamento do PIS 2024 para os trabalhadores que exerceram atividades no ano-base de 2022.

Neste artigo, buscamos elucidar todo o processo e fornecer o calendário atualizado.

No decorrer do próximo mês de abril, os pagamentos do PIS 2024 serão efetuados aos beneficiários nascidos em março e abril.

Onde consultar o PIS?



Veja onde você pode consultar seu PIS:

Portal do Cidadão;



Aplicativo Carteira de Trabalho Digital;



Caixa Tem e Caixa Trabalhador;



Atendimento da Caixa ao Cidadão, por telefone nos números 111 e 158 (Alô Trabalhador) ou pelo 0800 726 0207.

Quem recebe o abono?



Quem tem direito ao PIS são os trabalhadores que atendem as regras do PIS abaixo:



Receberam até dois salários mínimos mensais com carteira assinada (em 2022);



mínimos mensais com carteira assinada (em 2022); Exerceu atividade remunerada durante ao menos 30 dias no ano-base de pagamento (2022).



no ano-base de pagamento (2022). É exigido estar inscrito há pelo menos cinco anos no PIS/PASEP e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

PIS pode ser antecipado?



Como o PIS 2024 será concedido aos trabalhadores que exerceram atividades em 2022, aqueles que trabalharam em 2023 só receberão o PIS 2023 em 2025.

O calendário do PIS 2024 não sofrerá adiantamento e já foi divulgado. Confira abaixo as datas estabelecidas:

Qual o valor do abono?



O calendário do PIS/Pasep 2024 seguirá a prática padrão de ter valores correspondentes ao salário mínimo vigente, como ocorre todos os anos.

Quantidade de meses trabalhados no ano-base Valor a receber 1 mês trabalhado R$ 117,66; 2 meses trabalhados R$ 235,32; 3 meses trabalhados R$ 352,98; 4 meses trabalhados R$ 470,64; 5 meses trabalhados R$ 588,30; 6 meses trabalhados R$ 705,96; 7 meses trabalhados R$ 823,62; 8 meses trabalhados R$ 941,28; 9 meses trabalhados R$ 1.058,94; 10 meses trabalhados R$1.176,60; 11 meses trabalhados R$ 1.294,26; 12 meses trabalhados R$ 1.412,00.

*Valor referente ao salário mínimo aprovado para 2024

Calendário do PIS/PASEP de 2024

MÊS DE NASCIMENTO RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ

JANEIRO 15 DE FEVEREIRO 27 DE DEZEMBRO FEVEREIRO 15 DE MARÇO 27 DE DEZEMBRO MARÇO 15 DE ABRIL 27 DE DEZEMBRO ABRIL 15 DE ABRIL 27 DE DEZEMBRO MAIO 15 DE MAIO 27 DE DEZEMBRO JUNHO 15 DE MAIO

27 DE DEZEMBRO JULHO 17 DE JUNHO 27 DE DEZEMBRO AGOSTO 17 DE JUNHO

27 DE DEZEMBRO SETEMBRO 15 DE JULHO 27 DE DEZEMBRO OUTUBRO 15 DE JULHO 27 DE DEZEMBRO NOVEMBRO 15 DE AGOSTO 27 DE DEZEMBRO DEZEMBRO 15 DE AGOSTO 27 DE DEZEMBRO

