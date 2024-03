Chuva no Rio: Eduardo Paes emite alerta após previsões de chuva no RJ

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Chuvas no Rio de Janeiro fazem prefeito Eduardo Paes apresentar alerta e previsão do tempo para cidade. Paes decretou ponto facultativo por conta da possibilidade de fortes chuvas

Depois do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), emitir um alerta na quinta-feira (21) sobre a possibilidade de chuvas extremas na cidade, o político atualizou a situação da cidade nesta sexta-feira (22).

Eduardo Paes realizou uma publicação às 7h em que a representante do Centro de Operações do Rio de Janeiro (COR) trouxe a previsão de chuva para cidade do Rio de Janeiro.

PREVISÃO NO RJ

Segundo ela, a cidade terá formação de núcleos de chuva em que poderá haver pontos de alagamento. Também existe a previsão de que os ventos na cidade. A estimativa é de que as chuvas cheguem no Rio de Janeiro no fim da manhã.

A temperatura do Rio de Janeiro terá mínima de 20ºC e máxima de 29ºC, com discrepância acentuada.

CHUVA HOJE NO RIO: CIDADE TEM PONTO FACULTATIVO

No Rio de Janeiro, a cidade declarou ponto facultativo para as repartições públicas municipais, por conta da possibilidade de fortes chuvas na capital do estado.

Paes celebrou que a chuva na madrugada da quinta para sexta-feira foi de pequeno volume e declarou que espera que os alertas desta sexta-feira também não se concretizem em situação de perigo para população.

Na noite da quinta, Paes publicou em suas redes sociais que o ideal seria "não sair de casa na sexta-feira".