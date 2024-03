Datas de pagamento Bolsa Família abril; confira calendário oficial

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com o pagamento do Bolsa Família março em andamento, muitas famílias já estão de olho nos depósitos previstos para abril. O Governo Federal já estabeleceu as datas e os valores para o próximo mês. Para mais detalhes, confira aqui.

Bolsa Família 2024

Para receber o Bolsa Família, a renda familiar per capita deve ser inferior a R$ 218 e o beneficiário precisa estar cadastrado e com informações atualizadas no Cadastro Único (CadÚnico). Em abril, os valores do benefício permanecem quase os mesmos que nos meses anteriores.

No entanto, a novidade é a inclusão do vale-gás, o que pode resultar em um aumento no valor das parcelas para alguns beneficiários. Os beneficiários elegíveis para o Auxílio Gás receberão um adicional de R$ 102. Já os demais podem ter acesso a parcelas extras do Bolsa Família.

ESSAS COISAS PODEM FAZER SEU BOLSA FAMÍLIA SER CORTADO!

Auxílio Gás

O Bolsa Família agenda o pagamento do Vale-Gás a cada dois meses. Na última distribuição, cerca de 5,5 milhões de beneficiários foram contemplados, recebendo R$ 102 cada. O valor é estabelecido considerando uma pesquisa que avalia o preço médio do botijão de gás de 13 kg em todo o país.

Leia Também Qual o valor do Bolsa Família para quem é mãe solteira? Confira cálculo

Para se qualificarem para o Vale-Gás, as famílias devem atender a determinados critérios: ter uma renda per capita mensal inferior a R$ 706,00; incluir um beneficiário do BPC; ou ter entre seus membros uma vítima de violência doméstica.

Calendário Bolsa Família abril

NIS final 1: 17 de abril;



NIS final 2: 18 de abril;



NIS final 3: 19 de abril;



NIS final 4: 22 de abril;



NIS final 5: 23 de abril;



NIS final 6: 24 de abril;



NIS final 7: 25 de abril;



NIS final 8: 26 de abril;



NIS final 9: 29 de abril;



NIS final 0: 30 de abril .

Qual o valor do Bolsa Família em abril?

Em abril, as parcelas mínimas permanecem em R$ 600. No entanto, certos valores adicionais podem ser incluídos.