Qual o valor do Bolsa Família para quem é mãe solteira? Confira cálculo

O Bolsa Família é um programa social de transferência de renda criado pelo governo federal do Brasil, com o objetivo de combater a pobreza e a desigualdade social.

Entre os beneficiários desse programa, estão as mães solteiras, que muitas vezes enfrentam desafios financeiros significativos para sustentar suas famílias.

Mas qual é o valor do Bolsa Família para essas mães e como é calculado?

Para compreendermos melhor, é essencial entender como funciona o Bolsa Família.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

O programa é direcionado a famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, com renda per capita mensal de até R$ 218.

Além disso, são considerados outros critérios, como a composição familiar e a presença de gestantes, crianças e adolescentes.

Bolsa Família para mães solteiras

No caso das mães solteiras, o valor do benefício do Bolsa Família pode variar de acordo com a composição familiar e a renda per capita.

Geralmente, as mães solteiras são chefes de família e, portanto, podem receber um benefício adicional chamado de "Benefício Variável Vinculado ao Adolescente" ou "Benefício Variável Vinculado à Gestante", caso tenham filhos adolescentes (de 16 a 17 anos) ou gestantes na família.

Qual o valor do Bolsa Família para quem é mãe solteira?

Para o ano de 2024, as atualizações no Bolsa Família para mães solteiras incluem a manutenção do valor de R$ 142 por pessoa no grupo familiar, decisão aprovada em julho de 2023, visando garantir a continuidade desse montante para o presente ano.

Além disso, está assegurada a complementação para manter o valor mínimo do Bolsa Família em R$ 600, juntamente com a continuidade de mais dois benefícios dentro do programa:

Benefício Primeira Infância : No montante de R$ 150, destinado a famílias que possuam crianças de até seis anos de idade.

: No montante de R$ 150, destinado a famílias que possuam crianças de até seis anos de idade. Benefício Variável Familiar: Com o valor de R$ 50, voltado para famílias que tenham crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos, abrangendo também gestantes e nutrizes.

Como é feito o cálculo?

É fundamental ressaltar que esses benefícios são direcionados às famílias, o que inclui mulheres que desempenham o papel de mães solteiras.

Essas medidas buscam fornecer suporte financeiro essencial para essas famílias, garantindo condições mínimas de subsistência e promovendo o acesso a serviços básicos, como saúde e educação.

Assim, por exemplo, se uma mãe solteira possuir na composição da família filhos de até 6 anos, e crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos, ou esteja gestante, ela recebe adicionais de R$ 50 e R$ 150, além dos R$ 600 base, o que pode fazer o cálculo do benefício ser superior a R$ 900.