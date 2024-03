Lupércio reúne SDS e secretarias municipais para discutir segurança no Sítio Histórico de Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O prefeito Professor Lupércio quer voltar os olhos para os altos e preocupantes índices de violência no Sítio Histórico de Olinda. Na manhã desta sexta-feira (22), ele reuniu a Secretaria de Defesa Social e representantes de pastas municipais na sede da prefeitura para debater o assunto.

Presente na reunião, a secretária Executiva de Defesa Social de Pernambuco, delegada Dominique de Castro Oliveira, afirmou que o Estado trabalha em parceria com a prefeitura.

"E essa parceria vai muito além dos festejos de Carnaval. São várias frentes de ação que têm sido formadas pela SDS em todo o Estado, com o incremento e as ações de segurança”, disse Dominique.

A reunião também teve a presença dos secretários municipais de Segurança Cidadã, Meio Ambiente e Controle Urbano, Patrimônio e Cultura, e Desenvolvimento Econômico e Turismo.

"Temos a necessidade de buscar formas para enfrentar os problemas que vão surgindo a cada dia. Nós temos aqui uma viatura específica no centro histórico, com intervenções diariamente, para que os cidadãos e os turistas possam ter acesso a esses equipamentos com tranquilidade”, reforça o secretário de Segurança Cidadã, Cel. Pereira Neto.

Lupércio diz que o trabalho realizado pela prefeitura é constante, e que exige esforços das autoridades e também da comunidade.

"Aumentamos o efetivo da Guarda Municipal e implementamos medidas para garantir a segurança no sítio histórico, em parceria com o Estado”, contou.