PSDB terá menor bancada partidária da sua história no Senado

Na próxima terça-feira (26), o senador Izalci Lucas (DF) vai oficializar a saída do PSDB e migrar para o PL. Com a debandada, a legenda ficará somente com um parlamentar na Câmara Alta, Plínio Valério, do Amazonas, resultando na menor bancada do partido no Senado em toda a sua história.



A saída de Izalci vai equiparar a quantidade de senadores do PSDB com o Partido Novo, que também só tem um parlamentar, Eduardo Girão, do Ceará.

Esse cenário poderá ficar ainda pior no futuro, já que Plínio Valério, presidente do diretório estadual do PSDB no Amazonas, constantemente recebe convites para migrar para outros partidos.

O PSDB iniciou essa legislatura, em 2023, com quatro senadores — todos remanescentes de outros mandatos, nenhum eleito em 2022. Deixaram o partido anteriormente Alessandro Vieira, de Sergipe, que foi para o MDB, e Mara Gabrilli, de São Paulo, filiada para o PSD.

Por terem mandato majoritário, senadores podem trocar de partido no momento que quiserem sem perder o mandato. Deputados, por sua vez, com mandatos proporcionais, precisam esperar a janela partidária.

A redução levou o PSDB a perder o direito de disputar lideranças no Senado, já que para usufruir dessas vantagens o partido deve ter pelo menos três senadores.



De acordo com retrospecto do g1, o PSDB já chegou a ter 16 senadores filiados, em 1998. Em 2018, quando tinha oito parlamentares, foi a segunda maior bancada da Casa.

Atualmente, o PSD tem a maior bancada do Senado, com 15 parlamentares. Na sequência está o PL, que somará 13 senadores após a chegada de Izalci.