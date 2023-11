Começa amanhã: Super Mix 2023 aposta em grandiosidade e inovação no varejo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Feira reúne líderes do setor de atacado e distribuição em evento transformador para o mercado varejista do Nordeste

O varejo é uma força que move a economia, e a sinergia entre atacadistas e distribuidores é a sua base. O encontro desses setores acontece na Super Mix 2023, que começa nesta quarta-feira, 8 de novembro, e segue até sexta-feira, 10 de novembro, no Pernambuco Centro de Convenções. Mais do que uma feira, o evento é um espaço de oportunidades e inovação para supermercadistas, farmácias, hotéis, bares, restaurantes, padarias e muitos outros setores.

Em 2022, a 16ª edição da Super Mix contou com mais de 250 expositores nos 12 mil metros quadrados do pavilhão de eventos do Centro de Convenções de Pernambuco, recebendo mais de 22 mil visitantes nos três dias do evento.

Carol Baía, diretora comercial da Insight Feiras & Negócios, empresa idealizadora da Super Mix, destaca que mais de 1.000 marcas estarão presentes, agora distribuídas em 350 estandes e ocupando 20 mil metros quadrados de área do pavilhão. Ela observa que a feira cresceu impressionantes 48% e teve seus ingressos esgotados dois meses antes do evento, demonstrando a importância no cenário do varejo.

Inteligência artificial

Além das tendências, a diversidade de marcas expositoras é um diferencial da Super Mix, e a feira oferecerá atrações especiais que proporcionarão uma experiência única de interação e conexão entre fornecedores e compradores.

Uma das grandes novidades é a presença de "Annie," um robô com inteligência artificial que atua como promotora de vendas e auxilia os clientes a encontrar produtos desejados. Além disso, a feira apresentará soluções inovadoras, como sinalização de gôndolas em LED, uma tendência mundial.

"A inteligência artificial (IA) é uma das estrelas deste evento, e a análise de dados tem revolucionado o varejo. Empresas podem agora obter insights valiosos sobre as preferências dos clientes e as tendências de compra, personalizando ofertas e melhorando a satisfação do cliente. Chatbots e assistentes virtuais também estão se tornando mais comuns, oferecendo suporte instantâneo e auxiliando os clientes na tomada de decisões de compra", explica a diretora comercial da Insight Feiras & Negócios Carol Baía.

Relevância da Super Mix

Com expectativa de receber mais de 22 mil visitantes, a Super Mix 2023 promete ser um marco na história do varejo nordestino. João Alves, presidente da Associação Pernambucana de Supermercados (APES), destaca que o crescimento de 48% em relação ao ano anterior demonstra a relevância da cadeia de abastecimento em Pernambuco.

"O setor supermercadista no estado é muito relevante. Somos 15.469 estabelecimentos e representamos 4,7% da arrecadação total do ICMS. Nossa expectativa é que a Super Mix traga novidades de produtos e tecnologias que contribuam para que o setor cresça mais", afirma.

A Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores (ASPA), que celebra 40 anos, também é parte fundamental da organização do evento. O presidente da ASPA, Inácio Miranda Júnior, enfatiza a importância de construir um mercado justo e fortalecer a distribuição em Pernambuco, tornando a Super Mix uma oportunidade única para empresários do setor se atualizarem.

"Estamos muito felizes com os 40 anos da ASPA, mas queremos construir os próximos anos com um mercado justo para que todos possam vender seus produtos e, claro, ter seus lucros. Por isso, trabalhamos com as entidades nacionais e com os governantes, construindo uma distribuição forte para Pernambuco. A Super Mix é uma grande oportunidade para os empresários do setor se atualizarem", disse o presidente da ASPA.

Com expectativa de receber mais de 40 mil visitantes, a Super Mix 2023 promete ser um marco na história do varejo nordestino - Super Mix/Divulgação

A feira

A Super Mix 2023, maior feira de negócios do segmento de varejo do Norte e Nordeste, será um importante evento para os varejistas que buscam se manter atualizados sobre as tendências do setor. A feira contará com a presença de expositores nacionais e internacionais, que apresentarão as últimas novidades em produtos e serviços para o varejo.

Quem quiser se atualizar sobre as tendências no setor de varejo e os anseios dos consumidores modernos não pode perder a Super Mix. A feira é realizada pela Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores – ASPA e pela Associação Pernambucana de Supermercados – APES com organização da Insight Feiras e Negócios.

SERVIÇO

Feira Super Mix

de 8 a 10 de novembro, das 14h às 21h (quarta e quinta) e das 14h às 20h (sexta-feira) | Centro de Convenções - PE

Informações e inscrições: https://feirasupermix.com.br/

*Inscrição gratuita para profissionais com CNPJ

Leitores do JC têm acesso gratuito à Super Mix 2023 com o cupom SPMXJC.