Saúde, Beleza e Bem-Estar: o destaque das franquias do Nordeste

O mercado de franquias no Brasil continua a crescer, com particular destaque para a região Nordeste. Fatores como a queda da inflação, a retomada de empregos e o PIB positivo contribuem para o cenário.

Em 2023, o faturamento no país atingiu R$ 240,661 bilhões, variação nominal de 13,8% em relação a 2022, segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF). Já o Nordeste faturou mais de R$ 34 bilhões no período, o equivalente a um aumento de 9,4% em relação ao ano anterior. A quantidade de unidades de franquia na região subiu 6,9% chegando a mais de 28 mil operações.

O franchising vem demonstrando grande capacidade de se ajustar às novas demandas do mercado e às expectativas dos consumidores, o que explica seu crescimento contínuo, de acordo com Tatiana Menezes, diretora da Insight Feiras e Negócios. Essa capacidade de adaptação atrai novos investidores que buscam segurança e suporte ao iniciar seu próprio negócio.

“Na região Nordeste, o mercado de franchising está em ascensão, com um aumento significativo no número de unidades e faturamento. Estados como Pernambuco, Ceará e Bahia têm se destacado como polos de desenvolvimento para redes de franquias, aproveitando o potencial econômico e o crescimento populacional da região”, afirma.

A diversificação de segmentos tem impulsionado o crescimento do franchising na região. “A busca por modelos de negócios mais acessíveis e de menor investimento inicial tem atraído empreendedores locais e estimulado a expansão das franquias nas capitais e também em cidades de médio e pequeno porte. As redes de franquias estão aproveitando as oportunidades oferecidas pela região e expandindo suas operações de forma estratégica, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social local", complementa Rodrigo da Fonte, diretor da Insight Feiras e Negócios.

Os diretores da Insight Feiras e Negócios, Tatiana Menezes, Rodrigo da Fonte e Carol Baía - DIVULGAÇÃO

O segmento de maior destaque no Nordeste em 2023 é Saúde, Beleza e Bem-Estar, com 29,4% de participação e mais de R$ 10 bilhões de faturamento. Em seguida aparecem Alimentação - Food Service (29,4%) e Serviços e outros negócios (13,2%).

O setor Saúde, Beleza e Bem-Estar gerou mais de 50 mil empregos em 2023 na região, o equivalente a 20,4% de participação por segmento e ficando atrás apenas de Alimentação - Food Service.

Franquias de Saúde, Beleza e Bem-Estar

O presidente brasileiro da Não+Pelo, José Rocco, migrou da área médica para os negócios. “Eu sempre gostei muito das inovações e das tecnologias envolvidas na área de Saúde, Beleza e Bem-estar. Escolhi depilação porque era um segmento um pouco mais nichado, que dependia mais de tecnologia e não tanto de profissional”, conta.

A franquia que tem 200 unidades brasileiras e 1300 unidades espalhadas por 16 países não é a primeira experiência de José com empreendedorismo. “Já tive experiências com negócios próprios e com negócios familiares. Mas o modelo que você mais consegue replicar o sucesso é o modelo de franquias”, compara.

O empreendedor defende as vantagens de investir em franquias: “Você consegue replicar sem depender de mão de obra qualificada. Consegue replicar a gestão, ou seja, não depende só do auto-emprego [forma de atuação profissional autônoma].”

“É um segmento extremamente promissor, rentável e que onde a maioria das empreendedoras costumam empreender. A pessoa que pensa em empreender em franquia, em vez de ir para um ramo de alimentação, que é um pouco mais técnico, pode acabar pensando no ramo de serviços, onde você não depende tanto do insumo ou de material para trabalhar” acrescenta.

José Rocco é presidente brasileiro da Não+Pelo, que tem mais de 200 unidades - DIVULGAÇÃO

Por outro lado, José destaca que os principais desafios, assim como qualquer negócio, são aprender a identificar os pontos positivos e negativos e como se destacar nesse mercado. “Para quem está pensando abrir a sua franquia no segmento, o melhor negócio é que esse negócio não dependa 100% de você. Busque uma franquia com alta rentabilidade e com baixo investimento”, orienta.

Já a CEO franqueadora Brasil e América Latina da Fabelash Juliana Gomes e seu marido, Ivson Silva, notaram há mais de 10 anos que o mercado de estética carecia de alguns serviços especializados. “Tinha muito salão de beleza, mas não tinha serviços especializados. Então, surgiu a vontade e a necessidade de procurar uma franquia, procurar uma marca que a gente tivesse conexão para a gente ingressar nisso e deixar o mercado mais especialista”, conta o empreendedor.

Juliana Gomes atua como CEO franqueadora Brasil e América Latina da Fabelash - DIVULGAÇÃO

A formação de Juliana em Fisioterapia com especialização em Dermato funcional (popularmente conhecida como estética) foi um trunfo para investir na área. O casal começou com uma franquia da Spa de Sobrancelhas por cinco anos, e depois decidiram franquear a Fabelash. “Apesar de ser uma marca de fora, a gente já tinha esse conhecimento do mercado de sobrancelhas. Não existia nenhuma franquia ou empresa de cílios aqui ainda, então a gente viu a oportunidade e ingressou nisso. Nós fomos os pioneiros no Ceará” acrescenta Ivson.

Na época, a falta de mão de obra especializada foi um grande desafio. Por isso, o casal teve que contratar o serviço de pessoas do exterior para treinar os funcionários. “Nós tivemos que treinar do zero. Trouxemos pessoas de fora para treinar e poder criar equipe. Hoje já temos profissionais mais prontos, que já têm algum curso. Uma situação menos dolorosa do que antes para contratar”, compara o franqueador.

Ivson destaca o impacto da franquia além dos empregos diretos: “A gente tem também ações de várias ações em comunidades carentes, em lojas de repouso, pessoas da terceira idade, academias, que tenham conexão com o negócio.”

Expo Franquias Nordeste 2024

A Expo Franquias Nordeste (EFN) volta ao Recife nesta semana e é a oportunidade perfeita para conhecer a área. O evento acontece no RioMar Recife, de 21 a 23 de março das 14h às 21h.

A feira oficial de Franquias do Norte e Nordeste é o único evento das duas regiões apoiado pela ABF, para empreendedores, profissionais do setor de franquias de todos os tamanhos, fornecedores, franqueados, consultores, entre outros interessados em franchising que queiram novas oportunidades de networking e expansão de empreendimentos.

A EFN 2024 contará com expositores dos segmentos de alimentação, casa e construção, entretenimento e lazer, hotelaria e serviços, limpeza e conservação, moda, saúde, beleza e bem-estar, serviços automotivos, serviços educacionais, comunicação, informática e eletrônicos, entre outros.

Apoiada pela ABF, a EFN é a feira oficial de Franquias do Norte e Nordeste - DIVULGAÇÃO

Nesta edição, a EFN tem o apoio da ABF, do Sebrae/PE e do Banco do Nordeste, além de parcerias com a Lancetur, Marante Executive, RedMedia e Revista Franquia & Oportunidades. O credenciamento para o evento já está aberto no site.

Leitores do JC têm acesso gratuito à EFN 2024 com o cupom CONVIDADOEFNJC, podendo acessar palestras com empresários e executivos.

Programação do Franchising talks

Franchising Talks 2024 - DIVULGAÇÃO

Programação do Congresso de Franquias e Varejo Norte e Nordeste da ABF

Congresso de Franquias e Varejo Norte e Nordeste da ABF - DIVULGAÇÃO

Serviço

Expo Franquias Nordeste (EFN 2024)

Quando: 21 a 23 de março, das 14h às 21h

Onde: RioMar Recife

Credenciamento: https://expofranquiasne.com.br/

Congresso de Franquias & Varejo da ABF

Quando: 21 de março, das 8h às 14h

Onde: Teatro RioMar

Credenciamento: https://expofranquiasne.com.br/

Franchising talks

Onde: Auditório do Sebrae, no Piso L3 do RioMar Recife

Quando: 21 a 23 de março

Credenciamento: https://expofranquiasne.com.br/

