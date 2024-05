Pernambuco Construtora lança empreendimento na Praia de Muro Alto inspirado nos melhores destinos do mundo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Evento de pré-lançamento do My Beach Experience é exclusivo para clientes pré-cadastrados e acontece nesta quarta-feira, 1° de maio, nas imobiliárias parceiras da construtora. Saiba como participar

A Praia de Muro Alto, localizada no litoral sul de Pernambuco, é um paraí­so rodeado de águas mornas, cristalinas e tranquilas. Uma opção de lazer para você e toda a sua família.

O turismo no local segue aquecido. Além do público que vêm pela primeira vez, se encanta e quer voltar, há um grande número de pessoas que buscam adquirir uma unidade para fins diversos.

Empreendimentos da Pernambuco Construtora são ideias para usar, alugar e investir. Comprar uma unidade no My Beach Experience, por exemplo, tem uma série de benefícios, especialmente para que deseja desfrutar de um estilo de vida em região de praia, além de oportunidades de usar, alugar por temporada e investimento à longo prazo.

O evento de pré-lançamento do My Beach Experience será realizado na próxima quarta-feira, 1° de maio, a partir das 9h, no Recife, apenas para convidados pré-cadastrados na plataforma da Pernambuco.

Os clientes que tem interesse em garantir a sua unidade e não perder a oportunidade de rentabilizar com o lançamento da Pernambuco Construtora ainda dá tempo de se pré cadastrar e poder comprar no dia do pré-lançamento, na quarta-feira, 1° de maio.

Garanta a sua unidade com a imobiliária ou com um dos especialistas da Pernambuco Construtora. Serão apresentadas condições diferenciadas para aquisição do imóvel.

Sobre o empreendimento

Pensou em praia, é com a Pernambuco Construtora. Com grande credibilidade no mercado de empreendimentos alto padrão, a PEC é reconhecida por ter projetos muito bem executados, com excelentes acabamentos, entregas antecipadas e que, no decorrer do tempo, os empreendimentos valorizam bem mais por terem sido melhor construídos.

O My Beach Experience é um empreendimento que combina o melhor dos destinos de praia do mundo, oferecendo apartamentos de 1 e 2 quartos. Os apartamentos térreos são especialmente privilegiados, com jardins privativos e decks exclusivos, proporcionando acesso direto às piscinas.

Os tamanhos dos apartamentos variam de acordo com o número de quartos e a presença do jardim. Eles começam em 26m² para studios, chegando a 92,71m² para unidades de 2 quartos com jardim.

Essa variedade de opções garante que haja uma configuração adequada para cada necessidade e preferência.

A melhor forma de viver toda a experiência relaxante e renovadora que Muro Alto oferece é se hospedar em um dos empreendimentos da Pernambuco Construtora. A construtora que tem a maior expertise em praia.

Com 57 anos de história e pioneira no quesito empreendimentos alto padrão em Muro Alto, a Pernambuco trabalha com solução inovadora e conceito que une sofisticação e beleza natural em uma rica experiência.