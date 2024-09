Feira HFN: Fórum Gourmet e de Hospedagem e Alimentação do Nordeste são destaques da programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Feira HFN – Hotel & Food Service chega a Pernambuco com tendências no setor de alimentação fora do lar, estratégias para o setor de hospedagem e alimentação, além de vendas com mais de 500 marcas expositoras. O evento acontece de 2 a 4 de outubro, das 14h às 21h, no Pernambuco Centro de Convenções.

Fórum Gourmet

Entre os destaques da Feira HFN está o Fórum Gourmet. Oportunidade ideal promovida pela Abrasel-PE para se atualizar sobre as tendências e a evolução do mercado, a programação do setor de alimentação fora do lar será realizada antes da abertura da feira, no turno da manhã.

Assim como o consagrado Salão Gourmet Experience, o Fórum Gourmet é um espaço voltado para proporcionar uma experiência imersiva aos participantes, com foco na inovação e na conexão contínua entre fornecedores e compradores durante todo o ano, afirma o presidente da Abrasel-PE, Tony Sousa.

“Serão diversas atividades nos três dias de evento. Teremos a gravação de episódios ao vivo do podcast ‘O Café e a Conta’ com dicas valiosas para os empreendedores, apresentação de soluções inovadoras para otimização e produtividade por seis startups, almoço exclusivo com o chef Rapha Vasconcellos, happy hour e uma área de parceiros e patrocinadores para troca de ideias e networking”, detalha.

O happy hour será realizado diariamente das 16h às 20h, proporcionando um ambiente descontraído para interação após um dia repleto de atividades. “Este espaço é exclusivo para associados, parceiros e patrocinadores, reforçando a missão da Abrasel de representar e desenvolver o setor de alimentação fora do lar, facilitando o empreendedorismo e melhorando a qualidade de vida no país”, acrescenta Sousa.

O Fórum Gourmet será inovador, que acontecerá no período da manhã, tem capacidade para cem pessoas. Serão abordados temas como gestão para aumento de lucratividade, otimização de delivery, engenharia de cardápio, legislação, soluções tecnológicas, bem-estar e saúde mental, inteligência artificial e marketing.

Após a programação matinal, os participantes terão um almoço exclusivo preparado pelo renomado Chef Rapha Vasconcellos, no Espaço do Chef, dentro do Salão Gourmet Experience. O projeto é assinado pela Abrasel-PE e conta com a Revista Bares e Restaurantes como media partner.

A inscrição para o Fórum Gourmet custa R$ 150 por dia e R$ 405 o combo para os três dias. Associados da Abrasel pagam R$ 75 por dia e R$ 215 pelo combo dos três dias. Já o Gourmet Experience é exclusivo para parceiros e associados da entidade. O credenciamento do gourmet pode ser feito através deste link: https://www.hbatools.com.br/forum-gourmet__1787

Fórum de Hospedagem e Alimentação do Nordeste (FHAN)

Outro destaque da Feira HFN é o Fórum de Hospedagem e Alimentação do Nordeste (FHAN). A programação, que acontece nos dois primeiros dias da feira, contará com palestras e painéis de curadoria do Hotelier News com mediação de seu CEO e fundador, Peter Kutuchian, e organização da ABIH-PE (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco).

No dia de abertura, o evento contará com um debate aprofundado sobre estratégias de distribuição omnichannel, práticas ESG no setor hoteleiro e as projeções para 2025, todas embasadas em uma pesquisa realizada em parceria com a Noctua.

Já no segundo dia, o foco será a contratação de mão de obra e a geração de receitas através de eventos. Além disso, serão apresentadas soluções e cases para restaurantes em meios de hospedagem.

Artur Maroja, presidente da ABIH-PE, informou que uma pesquisa com os associados da entidade apontou os temas mais relevantes para a atualização dos profissionais do setor. “A principal preocupação indicada foi a questão da mão de obra, um desafio significativo para a hotelaria. Por isso, estamos trazendo a Lucila Quintino, que é CEO e fundadora do Hotel Consult, para apresentar uma pesquisa que ela está realizando com hoteleiros da região. A pesquisa abordará as mudanças e os desafios geracionais enfrentados pelo setor, entre outros temas e palestrantes renomados nacionais”, acrescenta.

O FHAN também contará com a participação de outros profissionais renomados no cenário nacional, a exemplo do VP da Atrio Hotels, Cesar Nunes, da diretora de Estratégia e Gestão de Pessoas da Amarante, Carol Meneses, além de nomes do trade turístico de Pernambuco, a exemplo da diretora executiva do Recife Convention Bureau, Gabriela Diaz, da gerente de alimentos e bebidas do Novotel Recife Marina, Raquel Vasconcelos, e do gerente Geral, Luiz Gustavo Alves.

O pré-credenciamento para o FHAN pode ser feito através do link: https://www.hbatools.com.br/forum-de-hospedagem-e-alimentacao-do-nordeste---fhan__1794

As palestras terão um investimento de R$ 120 para associados da ABIH-PE e R$ 150 para o público em geral.

Programação completa da FHAN

02/10

15h - COMO INICIAR O PROCESSO DE ESG EM SEU HOTEL?

Juliana Mesquita - Consultora e arquiteta especializada em sustentabilidade

Julio Batista

16h30 – DISTRIBUIÇÃO: COMO MONTAR UMA BOA ESTRATÉGIA OMNICHANNEL?

Eduy Azevedo – CEO Upsell

Cesar Nunes – VP Atrio Hotels

18h – TENDÊNCIAS E DESAFIOS PARA 2025 – RESULTADOS DA PESQUISA ORÇAMENTOS HOTELEIROS

Henrique Campolina – sócio da Noctua

03/10

15h – CASE E TENDÊNCIAS PARA O RESTAURANTE DO SEU HOTEL

Raphael Martini – GG Novotel Morumbi SP

Raquel Vasconcelos – Gerente de A&B Novotel Recife Marina

16h30 – MÃO DE OBRA: MUDANÇAS DEMOGRÁFICAS E CHOQUE DE GERAÇÕES: COMO REAGIR?

Lucila Quintino - Diretora Executiva HotelConsult

Carol Meneses – Diretora de Estratégia e Gestão de Pessoas Amarante

18h – EVENTOS: QUAL A ESTRATÉGIA PARA AUMENTAR A RECEITA?

Luiz Gustavo Alves – GG Novotel Recife

Gabriela Diaz – Diretora Executiva Recife Convention Bureau

Feira HFN

A HFN é a única feira da região que conecta fornecedores e o setor de hotelaria e alimentação. Promovida pela ABIH-PE, ABRASEL-PE e Insight Feiras & Negócios, a feira tem entrada gratuita para profissionais do setor, com cadastro prévio no site www.hfne.com.br. O evento acontece simultaneamente à Super Mix, a maior feira de varejo do Norte e Nordeste.

Serviço - HFN - Hotel & Food Nordeste

Data: de 2 a 4 de outubro, das 14h às 21h

Local: Pernambuco Centro de Convenções

Credenciamento HFN: https://hfne.com.br

Credenciamento FHAN: https://www.hbatools.com.br/forum-de-hospedagem-e-alimentacao-do-nordeste---fhan__1794