Feiras Super Mix e HFN – Hotel & Food Nordeste estão com os credenciamentos abertos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Entre os dias 2 e 4 de outubro, acontecem a Super Mix, a maior feira de negócios do setor supermercadista e varejista do Norte e Nordeste, e a HFN – Hotel & Food Nordeste, a principal feira do setor de hospitalidade e alimentação fora do lar da região e a segunda maior do país. O credenciamento para ambas está aberto e pode ser feito neste link.

As feiras acontecem de forma paralela, no Pernambuco Centro de Convenções, das 14h às 21h. O credenciamento é gratuito para profissionais dos setores com CNPJ e para leitores do JC que utilizarem o cupom CONVIDADO_JC.

Com uma expectativa de receber mais de 26 mil visitantes, as feiras proporcionarão uma oportunidade única para descobrir lançamentos de produtos e se conectar com uma ampla gama de marcas expositoras.

Super Mix e HFN 2024 acontecem de 2 a 4 outubro, no Pernambuco Centro de Convenções - Wilton Marcelino

Super Mix 2024

Esta é a 18ª edição da Super Mix, que é organizada pela Insight Feiras & Negócios, promovida pela Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores (ASPA) e pela Associação Pernambucana de Supermercados (APES), e patrocinada pela São Braz.

A edição de 2024 terá um foco especial na inovação do varejo, antecipando as tendências globais para o mercado nordestino. "Esperamos com grande expectativa a oportunidade de reunir os principais profissionais do segmento de varejo e serviços para fechar bons negócios", afirma Inácio Miranda, presidente da ASPA.

A feira será uma vitrine para empresas de atacado, distribuição, indústria de alimentos e bebidas, equipamentos e muitos outros segmentos do varejo.

"Estamos entusiasmados em apresentar a Super Mix 2024, um evento que destaca o dinamismo e a inovação do setor varejista, além de promover um ambiente vibrante para negócios, networking e aprendizado. Convidamos todos os profissionais do setor a se juntarem a nós e a explorar as tendências que estão moldando o futuro do varejo", convida a sócia da Insight Feiras e Negócios Carol Baía.

Leitores do JC têm gratuidade no credenciamento das feiras utilizando o cupom CONVIDADO_JC. Aproveite!

João Alves, presidente da APES, destaca que a Super Mix está sempre se renovando, ano a ano. “A Super Mix oferece uma experiência única, permitindo aos participantes explorar novas tendências, fazer networking e se atualizar sobre as inovações do mercado”, afirma.

Credenciamento para as feiras já está aberto - Wilton Marcelino

HFN – Hotel & Food Nordeste 2024

A HFN é organizada pela ABIH-PE (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Pernambuco), ABRASEL-PE (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco) e pela Insight Feiras & Negócios, e tem patrocínio da Pan Cristal.

A 6ª edição da feira reúne uma ampla gama de fornecedores e compradores de todos os segmentos da cadeia de hospitalidade e food service. Hotéis, pousadas, restaurantes, lanchonetes e padarias terão a oportunidade de se conectar com marcas expositoras e fechar negócios, abrangendo desde ingredientes e equipamentos até softwares e mobiliário.

"A HFN vai além do evento físico, com uma estratégia de marketing digital que garante uma conexão contínua entre fornecedores e compradores ao longo do ano. Mas sabemos que o mercado está aquecido e na expectativa para a realização de mais uma edição da nossa feira, que hoje é a segunda maior do Brasil", destaca a diretora da Insight Feiras & Negócios, Tatiana Menezes.

Leitores do JC têm gratuidade no credenciamento das feiras utilizando o cupom CONVIDADO_JC. Aproveite!

Serviço

Data: 2 a 4 de outubro de 2024

Horário: 14h às 21h

Local: Pernambuco Centro de Convenções

Endereço: Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda - PE