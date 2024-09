O governo atrás de qualquer dinheiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Governo trabalha para se apropriar de valores em contas judiciais de processos trabalhistas arquivados, no Banco do Brasil e na Caixa Econômica.

No país que escolheu o caminho de arrecadar mais, tributar mais e gastar mais ainda que não tenha saldo na conta, o governo Lula está indo atrás de qualquer dinheiro que esteja disponível para, ao menos contabilmente, fechar o orçamento de 2025.



Mesmo que propondo e aprovando leis esquisitas como essa em que vai usar R$8,5 bilhões de correntistas bancários que não conseguiram se habilitar para resgatar o dinheiro e perderão o depósito.



O Governo também trabalha para se apropriar de valores esquecidos em contas judiciais de processos trabalhistas arquivados, no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal e até mudar a taxa de correção dos precatórios não tributários (como aqueles referentes a salários e aposentadorias) que no governo Jair Bolsonaro passaram a ser corrigidos pela Taxa Selic.



José Guimarães, Líder do Governo na Câmara relatou do projeto em plenário da desoneração. - Mario Agra / Câmara dos Deputados

Na última hora



O caso mais imediato é o Projeto de Lei 1847/24 aprovado a três minutos do final do prazo dado pelo STF, quando o Congresso entendeu que (para bancar a desoneração de 17 setores) poderia simplesmente pegar o saldo das contas não resgatadas e incorporá-las na conta de receitas da União.



Estranho? Sim. Muito estranho. O fato é que o Governo está pegando dinheiro alheio (dos correntistas) para pagar despesas públicas. E por qualquer ótica é ilegal. Pela ótica tributária, chama-se confisco Pela ótica penal, chama-se apropriação indébita. Agora o mais estranho é que ninguém chama atenção para isso.



Sem ouvir o BC



Mesmo o Banco Central tendo advertido que não se pode usar e muito menos misturar esse dinheiro privado com o público. Ainda assim, os deputados aprovaram o texto por 253 votos a 67.



O preocupante é que ainda com esse dinheiro a conta não fecha. O Ministério da Fazenda calcula uma renúncia de R$55 bilhões a ser compensada até o fim de 2027, quando o processo de reoneração estiver completo. E aí começou, literalmente, uma viagem em busca de tesouros perdidos.



Onde há dinheiro



Nessa busca se “encontrou”, por exemplo, na Justiça do Trabalho, R$21 bilhões em contas judiciais que os donos nunca formaram procurar. É dinheiro de ações antigas, algumas até meados da década de 1960 e, de olho no valor, o governo começou a rastrear os credores ou tentar direcionar o dinheiro para o Tesouro.



O governo está em busca de outros dinheiros. Por exemplo, desde que o presidente Jair Bolsonaro, em 2022, não pagou os precatórios, a União começou a usar a Selic para corrigir o valor do débito no qual a não pode mais recorrer.



IPCA por Selic



Foi interessante quando o ministro Paulo Guedes acertou com o Congresso e com o STF e a Selic estava muito baixa. O problema começou quando com a elevação da taxa básica de juros, a troca acabou se mostrando um problema para o governo ao impor um custo maior na atualização das dívidas judiciais. Hoje, a Selic está em 10,50% ao ano e vai subir.



Na época, o argumento foi que a correção dos precatórios não tributários (como aqueles referentes a salários e aposentadorias) eram corrigidos pelo IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Série Especial) acrescido de juros correspondentes à remuneração da caderneta de poupança (cerca de 0,5% ao mês). Com Selic a dívida não paga seria melhor remunerada.



Precatório bom



Mas deu ruim e agora o governo Lula quer mudar a regra de modo a não gastar mais quando pagar um precatório que virou uma espécie de título do Tesouro Direto.



Só que a caixa de ideias do ministério da Fazenda não pára. Uma outra proposta é aumentar as alíquotas da CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido) e do JCP (Juros sobre Capital Próprio) no projeto de Orçamento de 2025 para compensar a renúncia fiscal. O presidente da Câmara, Arthur Lira, foi curto e grosso: Não vem que não tem. Não foi. Mas ela está num dos projetos em tramitação no Congresso e virou uma ameaça.



Coisas estranhas



O diabo é que o projeto relatado pelo líder do govenro na Cãmara, José Guimarães (PT-CE) e aprovado nesta quinta-feira (11) tem um monte de coisas estranhas. Por exemplo, um programa de renegociação de multas cobradas pelas agências reguladoras. Por ele, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá propor a transação de forma individual ou por adesão dando um desconto.



Outra proposta é a criação do Regime Especial de Regularização Cambial Tributária. É o seguinte: o contribuinte poderá declarar de forma voluntária recursos, bens ou direitos de origem lícita não declarada ou declarada com omissão ou incorreção em relação a dados essenciais mantidos no Brasil ou no exterior ou repatriados por residentes ou domiciliados no Brasil.



Dinheiro de fora



O prazo para adesão é de 90 dias, a partir da data de publicação desta lei. A data de corte para a situação patrimonial é 31 de dezembro de 2023. Agora, imagina uma pessoa declarar e depois ter que explicar de onde veio esse dinheiro sabendo que o Fisco pode não reconhecê-lo e tributar tudo. Ou até chamar a Polícia Federal com a acusação de lavagem de dinheiro?



E, finalmente, a possibilidade de uma pessoa física residente no país procurar a Receita Federal e, numa declaração retificadora, atualizar o valor dos seus bens imóveis já informado agora o valor de mercado para pagar a diferença com uma alíquota de 4% do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) em até 90 dias contados a partir da publicação da lei.



Aposta no silêncio do credor



Tudo isso seria aceitável se o governo demonstrasse um esforço em gastar menos e melhor. Mas como diz o tributarista Eric Castro e Silva, o governo está contando que os correntistas não irão se mobilizar.



Talvez pelo fato de que desde 2022, após ampla divulgação de que havia bilhões de reais esperando para serem resgatados nos bancos e mesmo tendo se criado uma plataforma específica para isso depois de dois anos, ainda existam R$8,5 bilhões disponíveis.



Histórias tristes



É verdade, diz ele, que quando se vai ver o CPF de cada uma delas tem uma história. Alguns já faleceram e os herdeiros não se interessam porque viram que os valores são muito baixos, etc. Mas o governo não pode fazer disso parte do seu eterno esforço de ajuste fiscal das finanças públicas do Brasil, avalia.

Para Castro Silva, entidades que foram criadas para defender esses interesses difusos da coletividade tem legitimidade para contestar essa lei.



Podem. Mas o que parece claro é que o governo Lula optou pela busca da receita em lugar da eficiência da despesa. Prova disso é que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira (12), que o presidente Lula da Silva vai decidir em breve sobre um projeto para garantir a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$5 mil, uma das suas promessas de campanha.

Tributarista Eric Castro e Silva acredita que correntiats poderão acionar a Justiça contra a nova lei. - Divulgação

Vai custar caro



Analistas estimam que isentar quem ganha até cinco salários mínimos do Imposto de Renda custará R$30 bilhões que deixarão de ser arrecadados.



E tudo isso num ano em que o próprio governo está se preparando para ir atrás de Pessoas Com Deficiência(PCD), velhinhos com mais 65 anos e trabalhadores doentes afastados do trabalho e recebendo auxílio doença que serão colocados sob suspeita de estarem cometendo fraude ao receber benefícios sociais.



