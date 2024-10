Vivendo seu sonho: experiências imersivas que te levam para dentro do seu novo lar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Imagine poder dar um passeio virtual pela sua futura casa antes mesmo da construção ser finalizada. Ou experimentar diferentes combinações de cores e móveis para personalizar cada ambiente do seu jeito. Essa é a realidade que as experiências imersivas estão trazendo para o mercado imobiliário.

Tours virtuais, vídeos e fotos em 360º, uso de óculos de realidade virtual são alguns dos recursos utilizados nessas experiências. A proposta é ativar diversos sentidos ao longo da jornada de experimentação, despertando uma sensação de valor emocional e conexão profunda.

De acordo com dados da Global Goldman Sachs, em 2023, cerca de 1,5 milhão de corretores imobiliários já faziam uso de realidade aumentada (RA) para mostrar empreendimentos aos seus potenciais clientes.

Estratégias focadas na experiência do cliente (Customer Experience - CX) têm se difundido cada vez mais. Os resultados da pesquisa CX Trends 2023, realizada pela Opinion Box em parceria com a Octadesk, mostraram que 87% dos consumidores dão preferência para marcas que oferecem uma boa experiência, e 75% dizem fazer isso mesmo que precisem pagar mais caro.

No mercado há 55 anos, a Construtora Carrilho acompanha as tendências e inovações do mercado imobiliário. Investindo nas conexões mais profundas, a empresa trouxe a primeira sala imersiva para Pernambuco.

“Essa é uma experiência que coloca o cliente dentro do apartamento que estamos vendendo e isso gera encantamento e engajamento, já que experiências imersivas geralmente são mais memoráveis. Assim, o cliente não esquece do nosso produto, aumenta a possibilidade de compra e ainda por cima, gera boca a boca”, explica Mariana Carrilho, gerente de Marketing da construtora.

“A Carrilho gosta muito de novidades. Por isso, sempre estamos conectados com outros estados e com o mundo. Estamos sempre de olho no que pode ser benéfico em termos de inovações para nossos stands. Verificamos que esse tipo de experiência de imersão já existia em São Paulo e no Sudeste do Brasil, daí vimos que são inovações que agregariam muito no que pensamos ser uma boa experiência para o cliente. Fomos atrás dos fornecedores, que em sua maioria estão fora de Pernambuco, e conseguimos implementar aqui”, acrescenta.

A sala imersiva está configurada em 270º com 3 telas sendo apresentadas concomitantemente. Nelas, são apresentados books com fotos e vídeos de empreendimentos da Carrilho. O espaço acomoda pessoas em pé ou sentadas, com um totem onde o corretor ou o cliente, podem navegar nas features de acordo com o interesse de cada pessoa.

Além da tela, o ambiente conta com pufes e um ar condicionado, que proporcionam uma sensação ainda maior de conforto para o cliente. A sala também dispõe do chamado UltraTour, que exibe a vista de cada andar, mostrando ao cliente o que vai poder ser visto da varanda do andar escolhido.

O stand Carrilho Premium está localizado na Rua Real da Torre, 501, na Madalena, e funciona todos os dias da semana das 9h às 18h.

"O cliente, de forma geral, tem muita dificuldade de se sentir fazendo parte do projeto, de sentir a espacialidade do que está sendo concebido. Então uma experiência imersiva valoriza muito porque é o que mais se aproxima da projeção do futuro. O cliente passa a ter um entendimento do projeto e a experiência se torna, no fim das contas, mais interessante", afirma Manoela Pires, que atuou como arquiteta em um dos projetos, o Tivo, que estará disponível na sala imersiva da Carrilho.

Ela também fala sobre o impacto da experiência no trabalho do arquiteto: "A gente sempre trabalhou muito nos projetos juntamente com a representação. Essa representação precisa ser sempre mais bem feita, mais realista, com mais dimensões de percepção. As inteligências artificiais, inclusive, vêm para agregar nesse aspecto. Não tem mais como dissociar a arquitetura de material gráfico, de perspectiva, de material imersivo publicitário. Eles vêm para facilitar a visualização e o entendimento do projeto."

A Carrilho também investe em conteúdo para quem gosta de experiências mais “humanizadas”, especialmente nas redes sociais. Um dos destaques nesse segmento é a parceria com a influencer Camilla Melo, que produz conteúdo sobre decoração e imóveis.

Camilla conta que já recebeu mensagens de diversos seguidores que compraram apartamentos no mesmo condomínio onde ela vive, o Aurora do Parque da Carrilho. “Vários já me deram feedbacks que compraram um apê aqui porque se apaixonaram pelo que fiz no meu e também porque sempre mostro que o Aurora traz muita qualidade de vida pra gente. Até corretores me falaram que fecham vendas mostrando o meu Instagram como referência, isso me deixa muito feliz”, relata.







Os vídeos da influenciadora fazem sucesso na rede, muitos deles tendo ultrapassado a marca de 2 milhões de visualizações. “Eu sempre digo que a gente recebe uma casa e nós a transformamos em lar. Não importa que seja uma mansão ou um apê, temos que fazer dele um lugar onde encontramos descanso e paz depois de um dia de trabalho, então sempre dou dicas para deixá-lo mais aconchegante e funcional no espaço disponível. Uma boa iluminação e uma boa decoração faz toda a diferença”, finaliza.