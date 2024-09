Construção residencial: entenda por que alguns modelos se destacam e outros não

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após tantas notícias sobre desastres relacionados a construções do tipo caixão, é natural que famílias escolham com mais cuidado onde pretendem morar. Muitas delas, inclusive, questionam o porquê desse modelo de construção residencial estar relacionado a tantos desastres e por que alguns modelos se destacam e outros não.

O que são modelos construtivos?

“Modelos construtivos referem-se a métodos, técnicas e sistemas utilizados para planejar, projetar e executar a construção de tais edifícios. Os modelos precisam ser pensados desde a fase de projetos, para que suas particularidades possam ser previstas e adaptadas para as mais diversas situações”, detalha a engenheira civil e arquiteta Cinthia Becker.

Ela explica que, para a escolha do modelo, leva-se em consideração fatores como a localização da obra, a tipologia do projeto e o prazo de execução. “Normas regulamentadoras e, principalmente, o orçamento da obra comparado ao preço de venda da região, para entender o que o público local está disposto a pagar pelo empreendimento”, acrescenta.

Prédios-caixão

A tragédia dos desabamentos de prédios-caixão em 2023 no Grande Recife, que vitimou 20 pessoas, acelerou a tomada de medidas pelo governo de Pernambuco. Em junho de 2024, a indenização dos moradores de 431 prédios com alto risco de desabamento foi anunciada, em um esforço para evitar novas catástrofes.

Cinthia esclarece o porquê dos prédios do tipo caixão estarem relacionados a desabamentos. “Quando esses empreendimentos foram executados antigamente, não se tinha conhecimento técnico suficiente para o cálculo deles. Essas edificações eram feitas com tijolos cerâmicos, um elemento usado para alvenaria de vedação e não uma alvenaria estrutural. Além de que, não se usava ferragem nas paredes e se faziam fundações também não mais usadas hoje em dia.”

“Os novos conceitos, técnicas e normas para alvenarias estruturais e outras metodologias onde as paredes fazem parte da sustentação da estrutura do edifício, são diferentes de execução ‘tipo caixão’, complementa a engenheira.

Construções

As diversas tipologias construtivas variam entre estruturas em madeira e estruturas em aço ou até mesmo pré-fabricadas, de acordo com Cinthia. Entre as mais difundidas na construção civil de edificações multifamiliares estão: alvenaria convencional com estrutura aporticada, alvenaria estrutural e parede de concreto moldado in loco.



Um dos fatores importantes para a escolha do modelo de construção é o valor agregado que pode trazer ao imóvel ao longo do tempo - PEXELS

“Todas as tipologias têm suas vantagens e desvantagens que estão basicamente atreladas ao prazo de entrega, custo da obra, disponibilidade de materiais, disponibilidade de mão-de-obra, tipologia do projeto e local de implantação”, pontua a engenheira. Ou seja, o modelo escolhido dependerá de todo o projeto.

Para habitações populares e projetos de menor porte, por exemplo, Cinthia afirma que o sistema composto por parede em concreto moldado in loco é uma boa opção. “Bastante econômica, eficaz e segura. Além de ser uma tipologia de construção limpa e rápida.”

“A escolha do modelo deve ser feita considerando não apenas o custo inicial, mas também a durabilidade, manutenção, e o valor agregado que pode trazer ao imóvel ao longo do tempo”, destaca.

Carrilho

Consolidado no mercado, o Grupo Carrilho se destaca não apenas pelo compromisso e qualidade do serviço, mas também pela construção de imóveis para públicos segmentados.

“A Carrilho utiliza duas tipologias construtivas. Para os empreendimentos tipo Home, são utilizados o sistema de parede em concreto moldado in loco. Para os empreendimentos tipo Premium, estes são construídos com estrutura aporticada (pilares e vigas) e alvenaria de vedação”, afirma André Souza, engenheiro e gerente de obras da Construtora Carrilho.

Quanto às construções da Linha Urban, o gerente de obras diz que “em sua maioria também são em sistema de parede em concreto moldado in loco, contudo, podem apresentar tipologia mista, tendo também estrutura aporticada (pilares e vigas) e alvenaria de vedação.”

“Ambas as tipologias possuem vantagens. Para definir a tipologia, é visto principalmente o prazo da obra, e custo do empreendimento atrelado ao preço de venda da região. Além das exigências do cliente com relação ao tamanho do apartamento e versatilidade do mesmo”, complementa.

O Pátio Nattu é um dos lançamentos da linha Carrilho Urban - Divulgação

A experiência no mercado imobiliário possibilitou o aprimoramento da empresa, segundo Roberto Rios, Diretor Comercial da Construtora Carrilho. “Ao longo dos 55 anos da empresa fomos absorvendo técnicas e tecnologias que melhoram nosso processo e a entrega para nossos clientes. O processo de construção utilizando paredes de concreto proporciona uma combinação única de segurança e industrialização às nossas obras”, ressalta.

“A industrialização, em particular, permite que os projetos sejam executados com maior agilidade e eficiência, resultando em uma significativa redução de desperdícios, tudo isso em um tempo de construção muito menor. Essa vantagem nos permite oferecer aos nossos clientes empreendimentos de altíssima qualidade, com um excelente custo-benefício, refletido em valores de aquisição altamente competitivos”, finaliza.