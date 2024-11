Onde morar no Recife: veja os bairros mais procurados para venda e locação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Recife foi a cidade escolhida para o Radar Imobiliário do mês de outubro. O estudo do DataZAP apresenta um parâmetro do mercado de imóveis local

O bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, segue concentrando a demanda para compra ou locação de imóveis no Recife. Bairro mais populoso da cidade (125.805 habitantes), a região ainda é o sonho de muita gente para moradia. Na avaliação dos últimos 12 meses, em Boa Viagem está concentrado 27,91% da demanda para compra de imóveis e 32,91% da demanda para locação, segundo dados divulgados pelo DataZap.

Recife foi a cidade escolhida para o Radar Imobiliário do mês de outubro. O estudo do DataZAP apresenta um parâmetro do mercado de imóveis local nos últimos 12 meses (até outubro). No segmento de vendas, segundo o levantamento, ainda têm destaque os bairros de Casa Amarela (5,85%), e Madalena (5,59%), completando o top três.

“Quando avaliamos o cenário de locação são os mesmos bairros que figuram na liderança de buscas, com Madalena e Casa Amarela alternando para segunda e terceira posição, respectivamente. Essa concentração na procura dos interessados nos mesmos locais para venda e locação é uma característica específica de Recife”, afirma a economista do DataZAP, Paula Reis.

A concentração tanto na busca quanto na oferta de imóveis na cidade contribui para colocar o Recife entre as capitais com um dos metros quadrados mais caros para locação residencial e venda no País. As pesquisas FipeZap, guiadas pelo preço cobrado nos anúncios, colocam o Recife como a terceira cidade mais cara para aluguel no Brasil.

Além dos três bairros já mencionados, Graças (4,88%) e Torre (4,59%) completam o ranking dos cinco mais procurados por quem deseja comprar um imóvel na capital pernambucana. Outro dado interessante é que Boa Viagem, além de ser o bairro mais desejado, ainda apresentou maior variação positiva de leads (cliques em anúncios) em 12 meses, alcançando 1,03 p.p..

“Isso significa que o interesse pela região segue crescente e não se esgotou, informação que é reforçada quando olhamos os últimos cinco anos. Boa Viagem lidera as buscas desde 2020. E ao longo desse período, Casa Amarela e Madalena se alternam em 2º e 3º lugares”, destaca Paula.

O Radar Imobiliário também apresenta a variação dos preços de vendas em Recife, que apresentou uma valorização de 7,75% no acumulado em 12 meses, superior à média nacional de 7,22%.

Ranking de compra - RADAR IMOBILIÁRIO – DATAZAP

MAIS IMÓVEIS DE UM QUARTO

Quando avaliados os imóveis à venda em Recife, o estudo revela uma heterogeneidade no interesse em relação à metragem. A preferência fica bastante dividida entre opções de até 50 m² (21%), de 50 a 70 m² (21%) e de 70 a 100 m² (22%). Quanto ao número de dormitórios, a busca por unidades com dois quartos se mantém em 32%, em relação ao ano passado, seguida de três dormitórios, com 28%, queda de 4 p.p. quando comparado a 2024.

Observa-se um crescimento na procura por imóveis de um quarto, que subiu para 27% neste ano, enquanto as unidades de quatro ou mais dormitórios têm apresentado decréscimo, chegando a 13%.

O Radar Imobiliário também identificou imóveis sem suíte como os mais procurados entre as propriedades à venda, representando 42% da preferência. Ainda que estejam um pouco abaixo da participação do mesmo período no ano anterior, opções com uma vaga de garagem são as mais buscadas, somando 33%. Já os imóveis sem vagas registram 30% do interesse, maior do que os 26% em 2023.

ALUGUEL NO RECIFE

Na categoria de imóveis para alugar em Recife, além dos bairros de Boa Viagem, Madalena e Casa Amarela, Torre (4,58%) e Cordeiro (4,31%) se destacam na preferência, completando o ranking dos cinco mais desejados.

Diferentemente do cenário de venda, no qual Boa Viagem apresentou maior variação de leads nos 12 meses, em locação o destaque foi Cordeiro, com alta de 1,19 p.p.. No entanto, quando avaliados os últimos 5 anos, Boa Viagem se mantém na liderança.

Ao avaliar os preços de locação, nota-se que Recife registra variação acumulada de 14,61% no período de 12 meses, acima da média nacional, que ficou em 13,48%. “Em termos de valorização, o índice FipeZAP Locação Residencial mostrou que o bairro Boa Vista apresentou a maior oscilação de preços do metro quadrado entre outubro de 2023 e outubro de 2024. Já a maior elevação de valor do metro quadrado de venda ocorreu em Cordeiro”, complementa Paula Reis.

As características mais buscadas por potenciais locatários são imóveis de 50 m² a 70 m² (29%), embora a preferência por moradias de 70 m² a 100 m² também tenha aumentado (25%). A procura por opções com dois dormitórios continua liderando, registrando 37% de interesse. O desejo por imóveis para locação sem suíte também se mantém crescente, chegando a 48% neste ano, bem como a opção por unidades sem vaga de garagem, que ficou em 41%.