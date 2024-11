Nova tendência do mercado imobiliário: financiamento na planta no segmento de alto padrão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O financiamento na planta, modelo de compra sem correção de INCC (Índice de Nacional do Custo de Construção), se torna cada vez mais constante entre os imóveis de alto padrão. Em Boa Viagem, bairro da Zona Sul do Recife, por exemplo, essa modalidade de aquisição de imóveis permite que compradores comprem suas residências com entradas facilitadas de até 10% do valor do imóvel.

Outras condições atrativas desfrutadas são a maior valorização do investimento, o aproveitamento das menores taxas de juros do mercado, através do financiamento com a Caixa Econômica Federal, e acompanhamento mensal de obra seguindo as especificações do projeto.

Para Armando Nogueira, CEO da Hub Nogueira, essa prática tem se tornado uma tendência porque “oferece flexibilidade e melhor planejamento financeiro, o que é uma grande vantagem para quem investe em imóveis de alto padrão. Além disso, o cliente não precisa se preocupar com a oscilação do INCC.”

Benefícios do financiamento na planta

Ao adquirir um imóvel ainda na planta, o cliente é beneficiado por mais uma economia nos custos de registros. Isso porque as taxas são calculadas com base no valor do imóvel, declarado no contrato de financiamento, que é geralmente mais baixo antes da conclusão e entrega do empreendimento.

Demanda e valorização no mercado imobiliário de Boa Viagem

A modalidade de financiamento na planta em Boa Viagem se beneficia da elevada demanda por imóveis de alto padrão, impulsionada pelo perfil atraente da região e pela infraestrutura consolidada.

Armando Nogueira ressalta que “Boa Viagem é uma das áreas mais valorizadas do Recife, e a flexibilidade oferecida pelo financiamento na planta atrai um público variado, desde profissionais jovens até famílias que buscam morar em uma área nobre e segura.”

Leia Também Quadra Urban Living em Boa Viagem: polo imobiliário ganha destaque com valorização crescente na região

Boa Viagem atrai esse público diversificado devido à localização estratégica, próximo ao aeroporto, shoppings, parques, escolas e padarias. Além disso, projetos de revitalização e novos empreendimentos imobiliários estão sempre surgindo, contribuindo para o crescimento e modernização da área.

Esses fatores fazem de Boa Viagem uma região promissora para quem deseja investir em imóveis, garantindo tanto segurança quanto potencial retorno sobre o investimento.

Novos lançamentos

Devido aos diversos benefícios, várias incorporadoras impulsionam um novo momento para os lançamentos imobiliários na região, oferecendo ao cliente imóveis de alto padrão. Essa modalidade de compra, inclusive, modifica um pouco o comportamento e perfil do consumidor final.