JC Metro Quadrado debate os desafios da construção civil no mercado imobiliário pernambucano

O JC Metro Quadrado reuniu especialistas para debater os desafios da construção civil no mercado imobiliário de Pernambuco nesta terça-feira (26). O evento aconteceu no Auditório Graça Araújo, na sede do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, no Recife.

Promovido pelo Jornal do Commercio e patrocinado por destaques do setor, como Moura Dubeux, Soma Incorporação, Rio Ave e Vale do Ave, o encontro também trouxe importantes reflexões sobre o futuro do mercado imobiliário pernambucano.

"Reunimos representantes do Governo de Pernambuco, da Prefeitura do Recife e da Caixa Econômica Federal para colocar em perspectiva o ano de 2024 para o setor da construção e mercado imobiliário e prospectar os desafios e soluções em relação ao ano de 2025 que se aproxima. Foi um momento bastante proveitoso para os principais players imobiliários com atuação no Estado que estiveram presentes, reafirmando a vocação e o compromisso do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação com o desenvolvimento econômico de Pernambuco", diz o titular da Coluna Metro Quadrado e mediador do evento, Lucas Moraes.

“É de extrema importância esse tipo de evento porque assim podemos estabelecer um diálogo maior entre várias partes. No dia a dia, a gente não tem tanto esse contato, mas é importante para que a gente consiga se atualizar do que está sendo feito, do planejamento para o ano seguinte. E a gente consegue também contribuir, trazendo dúvidas, questionamentos sobre como tem sido feito os processos”, afirma Raquel Leão, arquiteta da Soma Incorporação.

Fabian Bezerra, gerente executivo de projetos da Rio Ave, ressalta que o evento aconteceu em um momento significativo para o setor: “A construção civil está passando por um momento de transição, da escassez de mão de obra e da entrada de novas tecnologias. Então, precisamos nos adaptar a essa nova realidade e a esses novos desafios que estão sendo postos. Através desses debates podemos entender como os outros players e o mercado estão enxergando esse momento, para que a gente possa, a partir disso, também trocar e encontrar soluções em conjunto.”

Palestrantes

Jorge Vieira, secretário de Política Urbana e Licenciamento da Prefeitura do Recife, Simone Nunes, secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Governo de Pernambuco, Marcelo Maia, superintendente da Caixa Econômica Federal e o colunista Lucas Moraes - JAILTON JR/JC IMAGEM

Mediado pelo colunista Lucas Moraes, o evento contou com palestras de Simone Nunes, secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Governo de Pernambuco; Jorge Vieira, secretário de Política Urbana e Licenciamento da Prefeitura do Recife; e Marcelo Maia, superintendente da Caixa Econômica Federal.

Simone Nunes, destacou o programa Morar Bem Pernambuco - Entrada Garantida, que visa reduzir o déficit habitacional no Estado. “No que diz respeito à habitação de interesse social, a gente virou uma chave importante e elevou o patamar. Não é à toa que esse programa se tornou referência e outros estados estão se inspirando nele”, afirmou.

Jorge Vieira apresentou não apenas as alterações nos licenciamentos para impulsionar o mercado imobiliário, como também detalhou como estão guiando ações para tornar Recife a cidade ideal: “A gente quer a cidade que acolha empreendimentos de vários tipos. A que respeita o meio ambiente e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A resiliente a eventos extremos. A cidade que não apenas tenha parques, mas que seja um parque, atrativa para as pessoas estarem nas ruas. A cidade inteligente preocupada com o futuro. E também a cidade onde as pessoas têm acesso à moradia.”

Marcelo Maia ressaltou o papel da Caixa no financiamento de imóveis, especialmente em Pernambuco. “A Caixa tem todos os dias 2.777 contratos novos, 792 milhões em financiamento, mais de 30 mil simulações e 11 novos canteiros de obras. Então, a gente tem um mercado de atuação pujante”, disse. O superintendente também apresentou outros dados e um panorama que deve se repetir em 2025.

Caderno especial

Além do evento promovido na terça-feira (26), o JC Metro Quadrado terá um caderno especial, publicado nesta sexta (29), no qual serão explorados os desafios e as novas perspectivas do mercado imobiliário.