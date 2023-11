NOVO PAC: governo decide prorrogar inscrições do PAC SELEÇÕES até domingo, apesar de garantir que adesão está alta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O governo federal decidiu prorrogar o prazo de inscrições de projetos para o Novo PAC Seleções, programa que prevê R$ 136 bilhões para obras no País. Inicialmente, o prazo para que estados e municípios inscrevessem seus projetos terminaria nesta sexta-feira (10/11), mas foi ampliado até o domingo (12).

Há duas semanas, o ministro das Cidades, Jader Filho, reclamou publicamente da baixa adesão ao programa no portal do ministério e fez um apelo aos gestores municipais e estaduais para que inscrevessem os projetos. Na época, havia menos de 300 cadastros, segundo o ministro.

MAIS DE 25 MIL PROJETOS FORAM CADASTRADO ATÉ AGORA

Mas, na quarta-feira (8/11), o mesmo ministério informou que a situação tinha mudado e já havia 2.397 projetos inseridos. E, nesta sexta, o governo disse que, em geral, já são 25.350 propostas de obras cadastradas no sistema, das quais 16.636 já foram enviadas e 8.714 têm pendências de documentação.

Faixas e corredores exclusivos de ônibus são alguns dos projetos que podem ser beneficiados - JAILTON JR/JC IMAGEM

Por isso, a prorrogação em dois dias para que gestores municipais e estaduais consigam finalizar o envio dos documentos necessários para cadastrar as propostas. A prorrogação, inclusive, teria sido determinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, coordenador do Novo PAC.

GOVERNO QUER ULTRAPASSAR 20 MIL PROPOSTAS

O governo espera ultrapassar 20 mil propostas inscritas e quase 100% dos municípios brasileiros teriam aderido ao PAC Seleções. “O presidente decidiu estender o prazo até o próximo domingo para que os prefeitos possam enviar seus documentos. Queremos dar a oportunidade para que completem as informações e efetivem o envio”, explicou Costa.

Os editais já têm reservado R$ 136 bilhões para as obras. Na primeira etapa de seleção serão R$ 65,4 bilhões e, na segunda, R$ 70,6 bilhões. Todas as informações e orientações estão na página gov.br/casacivil/novopac/seleções. Os manuais e portarias estão reunidos no site da Casa Civil.