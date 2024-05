Cais José Estelita: novo sistema viário está quase pronto. Confira o que muda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A nova malha viária do Cais José Estelita, principal corredor de ligação do Centro com a Zona Sul do Recife, está quase pronta e, até o fim do ano, deverá estar sendo liberada à circulação de veículos, ciclistas e também pedestres. Entre os ganhos para a população, está a criação de novas vias, a requalificação de espaços urbanos, opções de retornos e uma reorganização da circulação para veículos e pedestres na área.

As mudanças já podem ser percebidas por quem passa pelo Cais José Estelita e fazem parte das ações mitigadoras do projeto Novo Recife, que somam mais de R$ 120 milhões. Somente na implantação do novo sistema viário são mais de R$ 25 milhões investidos pela construtora Moura Dubeux na Avenida Engenheiro José Estelita.

Como explica a empresa, os investimentos são feitos em intervenções viárias que acompanham a construção de edifícios empresariais e residenciais que marcam o Novo Recife. Atualmente, o primeiro lote recebeu a entrega do Mirante do Cais e Parque do Cais. Simultaneamente, a companhia já realizou aproximadamente 70% da malha terrestre.

“Apesar de ainda não termos toda a obra urbana concluída, já é possível ver o tamanho da transformação do lugar e do entorno. As mudanças foram pensadas para melhorar o tráfego, considerando a mobilidade de pedestres, ciclistas e a circulação dos veículos. Fizemos uma grande transformação na região, que poderá ser vivida pela população em geral”, afirma Diego Villar, CEO da Moura Dubeux.

NOVA CIRCULAÇÃO VIÁRIA LIBERADA

NOVO SISTEMA VIÁRIO DO CAIS JOSÉ ESTELITA. - Gabriel Ferreira/Jc Imagem NOVO SISTEMA VIÁRIO DO CAIS JOSÉ ESTELITA. - Gabriel Ferreira/Jc Imagem NOVO SISTEMA VIÁRIO DO CAIS JOSÉ ESTELITA. - Gabriel Ferreira/Jc Imagem NOVO SISTEMA VIÁRIO DO CAIS JOSÉ ESTELITA. - Gabriel Ferreira/Jc Imagem NOVO SISTEMA VIÁRIO DO CAIS JOSÉ ESTELITA. - Gabriel Ferreira/Jc Imagem NOVO SISTEMA VIÁRIO DO CAIS JOSÉ ESTELITA. - Gabriel Ferreira/Jc Imagem

Segundo o CEO, a conclusão do sistema viário acontecerá ainda em 2024 e está dependendo apenas da implantação de um trecho de menos de um quilômetro. Depende apenas da solução de proteção que está sendo definida para equipamentos da antiga RFFSA.

A previsão é de que as obras continuem no prazo de aproximadamente 60 meses.

ENTENDA COMO SERÁ A NOVA CIRCULAÇÃO NA ÁREA

Uma das principais mudanças do sistema viário do Novo Cais José Estelita é que a Avenida Engenheiro José Estelita será recuada para dar espaço a um imenso Parque Linear às margens do cais, na Bacia do Pina. A circulação na região continuará sendo feita por um binário (duas vias paralelas em sentidos únicos e contrários), mas ele será recuado - exatamente as avenidas recém construídas pela Moura Dubeux e que já podem ser vistas por quem circula na área.

NOVO SISTEMA VIÁRIO DO CAIS JOSÉ ESTELITA. - Gabriel Ferreira/Jc Imagem NOVO SISTEMA VIÁRIO DO CAIS JOSÉ ESTELITA. - Gabriel Ferreira/Jc Imagem O novo viário já tem uma ciclovia, unidirecional - Gabriel Ferreira/Jc Imagem Novo sistema viário do Cais José Estelita deve ser liberado ainda este ano - Gabriel Ferreira/Jc Imagem NOVO SISTEMA VIÁRIO DO CAIS JOSÉ ESTELITA. - Gabriel Ferreira/Jc Imagem NOVO SISTEMA VIÁRIO DO CAIS JOSÉ ESTELITA. - Gabriel Ferreira/Jc Imagem

A pista (com três faixas) que vai margear o Parque Linear terá circulação no sentido Zona Sul-Centro. No sentido contrário, o tráfego será realizado na via paralela, localizada atrás das novas construções. Até a conclusão de todo o projeto, haverá diversos pontos de retorno entre os lotes de construção dos edifícios.

Essa é a parte que tem previsão de ser concluída ainda em 2024. O restante do sistema viário não tem prazo para ser finalizado porque dependerá de cada um dos seis empreendimentos previstos para serem erguidos na área - entre eles 12 torres residenciais e empresariais, além de dois edifícios de gabarito menor.

O novo viário já tem uma ciclovia, unidirecional, que está concluída, aguardando apenas a liberação das novas pistas.

MAIS DETALHES DO PROJETO

NOVO SISTEMA VIÁRIO DO CAIS JOSÉ ESTELITA. - Gabriel Ferreira/Jc Imagem As mudanças já podem ser percebidas por quem passa pelo Cais José Estelita e fazem parte das ações mitigadoras do projeto Novo Recife - Gabriel Ferreira/Jc Imagem NOVO SISTEMA VIÁRIO DO CAIS JOSÉ ESTELITA. - Gabriel Ferreira/Jc Imagem Além de espaços públicos de convivência e uma ciclovia em toda a extensão da linha d'água - Gabriel Ferreira/Jc Imagem NOVO SISTEMA VIÁRIO DO CAIS JOSÉ ESTELITA. - Gabriel Ferreira/Jc Imagem NOVO SISTEMA VIÁRIO DO CAIS JOSÉ ESTELITA. - Gabriel Ferreira/Jc Imagem NOVO SISTEMA VIÁRIO DO CAIS JOSÉ ESTELITA. - Gabriel Ferreira/Jc Imagem NOVO SISTEMA VIÁRIO DO CAIS JOSÉ ESTELITA. - Gabriel Ferreira/Jc Imagem NOVO SISTEMA VIÁRIO DO CAIS JOSÉ ESTELITA. - Gabriel Ferreira/Jc Imagem NOVO SISTEMA VIÁRIO DO CAIS JOSÉ ESTELITA. - Gabriel Ferreira/Jc Imagem

O Projeto Novo Recife prevê a construção de 14 edifícios residenciais e comerciais. Entre o que já foi divulgado sobre o projeto e que tem relação com a mobilidade urbana da cidade, estão a implantação de um parque linear valorizando a borda d'água, outro parque na área da antiga ferrovia e espaços públicos de convivência, esportes, cultura e lazer; eliminação de grades e muros em todas as edificações.

Além de uma ciclovia em toda a extensão da linha d'água; a eliminação do Viaduto das Cinco Pontas, devolvendo a relação que o Forte tem com a frente d'água; calçadas com aproximadamente cinco metros de largura; e conexão da Avenida Dantas Barreto com o Cais José Estelita.