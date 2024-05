Agressão motorista de ônibus: a desmoralização do transporte público do Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Cenas como as vistas são reflexo da situação precária e de abandono do sistema de transporte público da RMR

As cenas de um motorista de ônibus sendo agredido ao volante, covardemente, por um passageiro que se irritou porque o seu desembarque não foi permitido, na quinta-feira (2/5), em Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana, são assustadoras e deixam evidente como o transporte público da Região Metropolitana do Recife está desmoralizado.

Cenas como essa são reflexo da situação precária e de abandono do transporte público do Grande Recife. E diz respeito a todos: Estado (gestor do serviço público, previsto como direito social na Constituição federal), operadores (responsáveis, além da operação, pela urbanidade do serviço prestado), e sociedade.

Refletem uma pressão forte - e quase insuportável - sobre todos que fazem e vivem o sistema de transporte coletivo diariamente no Grande Recife. Quem utiliza vai entender do que falo.

São motoristas trabalhando sob pressão, em ônibus - muitos deles - velhos e quentes, passageiros pagando tarifa alta para o bolso da população, e um sistema sem prioridade viária, sem receber nenhum tipo de melhoria nos últimos anos, à exceção de renovações discretas de ônibus por algumas poucas empresas.

Motorista de ônibus é agredido por passageiro na Zona Sul do Recife - Gabriel Ferreira/JC Imagem Motorista de ônibus é agredido por passageiro na Zona Sul do Recife - Gabriel Ferreira/JC Imagem Motorista de ônibus é agredido por passageiro na Zona Sul do Recife - Gabriel Ferreira/JC Imagem

Vale lembrar que o transporte público é um serviço que beneficia a todos, inclusive a quem não o utiliza. Beneficia as cidades e representa justiça social - o que por si só já deveria ser mais do que suficiente para convencer da sua importância no País.

Segundo o Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco, esse foi o 15° caso de agressão registrado contra a categoria apenas neste ano - o que é alarmante.



CENAS LAMENTÁVEIS E DE UMA VIOLÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA

A cena triste e lamentável foi registrada em um ônibus da empresa Borborema, que fazia a linha 030 TI Rio Doce/Barra de Jangada. Perder o desembarque ou até mesmo o embarque num ônibus é um ato que irrita qualquer passageiro do transporte público. Mas nada que justifique tanta violência.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ????‍??????‍??????Roberta Soares???????????? (@robertasoaresmobilidade)

À polícia, passageiros do coletivo que testemunharam a agressão disseram que o homem se irritou após o motorista pular uma parada. O passageiro também danificou o veículo e foi preso em flagrante.



Segundo relatos, o motorista havia passado direto na parada do Shopping Recife e, por isso, os passageiros gritaram para ele parar. Mas não havia mais condições seguras para que o coletivo fosse parado na avenida.

Foi quando, mais à frente, um passageiro pulou a catraca e começou a agredir o motorista, pego de surpresa, ainda sentado ao volante do veículo. No vídeo, é possível ver que dois passageiros tentam impedir as agressões do passageiro alterado.

Motorista de ônibus é agredido por passageiro na Zona Sul do Recife - Gabriel Ferreira/JC Imagem Motorista de ônibus é agredido por passageiro na Zona Sul do Recife - Gabriel Ferreira/JC Imagem Motorista de ônibus é agredido por passageiro na Zona Sul do Recife - Gabriel Ferreira/JC Imagem

A violência foi tanta e tão descabida, que vários passageiros foram até a Central de Plantões da Polícia Civil para depor em favor do motorista do coletivo. Por sorte, o motorista conseguiu se defender e teve apenas um ferimento no joelho.