Aumento pedágio: tarifa de acesso ao Litoral Sul de Pernambuco terá aumento em junho. Confira os valores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A tarifa de pedágio da Rota dos Coqueiros (CRC), uma das duas únicas rodovias pedagiadas de Pernambuco e que dá acesso ao Litoral Sul do Estado, será reajustada a partir de junho. O aumento será de 7,14% - o que representa R$ 0,60 a mais - e passará a valer a partir do dia 14 de junho.

Assim, a tarifa básica passará de R$ 8,40 para R$ 9,00, para automóvel, caminhonete e furgão. Os outros veículos, como caminhões, ônibus e motocicletas também passarão por um reajuste tarifário proporcional (Veja valores abaixo).

O aumento é anual e previsto no Contrato de Concessão Patrocinada da Parceria Público-Privada (PPP), tendo como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). É o chamado reequilíbrio financeiro e, como sempre acontece, é autorizado pela Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe). O reajuste foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (29/5).

Confira os valores das novas tarifas:



Assim, a tarifa básica passará de R$ 8,40 para R$ 9,00, para automóvel, caminhonete e furgão. Os outros veículos, como caminhões, ônibus e motocicletas também passarão por um reajuste tarifário proporcional (Veja valores abaixo) - AMERICO VERMELHO/ROTA DOS COQUEIROS

1.Automóvel, caminhoneta, furgão (2 eixos/rodagem simples) – R$ 9,00 (dias úteis) / R$ 13,50 (fins de semana)

2.Caminhão leve, ônibus, caminhão e furgão (2 eixos/rodagem dupla) – R$ 18,00 (dias úteis) / R$ 27,00 (fins de semana)

3.Caminhão, caminhão com semirreboque e ônibus (3 eixos/rodagem dupla) – R$ 27,00 (dias úteis) / R$ 40,50 (fins de semana)

4.Caminhão com reboque, caminhão com semirreboque (4 eixos/ rodagem dupla) – R$ 36,00 (dias úteis) / R$ 54,00 (fins de semana)

5.Caminhão com reboque, caminhão com semirreboque (5 eixos/rodagem dupla) - R$ R$ 45,00 (dias úteis) / R$ 67,50 (fins de semana)

6.Caminhão com reboque, caminhão com semirreboque (6 eixos/rodagem dupla) – R$ 54,00 (dias úteis) / R$ 81,00 (fins de semana)

7.Automóvel ou caminhonete com semirreboque (3 eixos/rodagem simples)– R$ 13,50 (dias úteis) / R$ 20,30 (fins de semana)

8.Automóvel ou caminhonete com reboque (4 eixos/rodagem simples)– R$ 18,00 (dias úteis) / R$ 27,00 (fins de semana)

9.Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor (2 eixos/rodagem simples)– R$ 4,50 (dias úteis) / R$ 6,80 (fins de semana)

CONCESSIONÁRIA GARANTE QUE RECURSOS VÃO PARA INVESTIMENTOS



Embora o reajuste tarifário seja previsto em contrato, a Concessionária Rota dos Coqueiros se apressa em garantir que os recursos provenientes do reequilíbrio financeiro retornam à população como investimentos na infraestrutura e segurança viária da rodovia.

“Os recursos obtidos com o reajuste tarifário são direcionados às operações de atendimento aos usuários e a investimentos para conservação e melhorias na infraestrutura rodoviária. O objetivo é manter a oferta de uma experiência mais segura e eficiente aos usuários, garantindo manutenção contínua, modernização tecnológica e projetos que reduzam os impactos ambientais e sociais”, destaca Rafaela Araújo, presidente da Rota dos Coqueiros.

MELHORIAS

Segundo a concessionária, na Rota dos Coqueiros foram executadas melhorias na Ponte Arquiteto Wilson Campos Júnior, um ícone na Reserva do Paiva, e toda a iluminação foi substituída por lâmpadas de LED.

Foram melhorias como essas que contribuíram para a Rota dos Coqueiros conseguir nota média recorde de desempenho operacional de 9.27, atribuída pelo Poder Concedente e Verificador, em 2023. Eles avaliam os indicadores operacional, ambiental, financeiro e social da rodovia. Essa avaliação permitiu que a Rota dos Coqueiros retornasse ao nível de excelência operacional semelhante aos primeiros anos de operação.

O valor do pedágio também é destinado à manutenção do revestimento asfáltico, capinação, limpeza e manutenção de placas de sinalização, drenagem, sinalização horizontal, manutenção do paisagismo, que realiza limpeza e conservação de canteiros, além da modernização dos atendimentos nas praças de pedágio, que tem contado com a implantação de cabines de autoatendimento, e, a manutenção e modernização dos sistemas e câmeras utilizadas pelo monitoramento viário, entre outros serviços.