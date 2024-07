Rodovias: governo de Pernambuco diz que recuperou 800 quilômetros de estradas em um ano e meio de gestão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O governo de Pernambuco divulgou nesta terça-feira (9/7) que conseguiu requalificar mais de 800 quilômetros de estradas no Estado em um ano e meio de gestão. E que, para isso, investiu R$ 1,5 bilhão. No pacote estão obras que estavam paralisadas, como a PE-017, mais conhecida como Estrada da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, por exemplo, ou solicitadas pela população em diversas regiões de Pernambuco.

O valor investido, inclusive, representa quase a quantia que a gestão do PSB, tendo à frente o ex-governador Paulo Câmara, gastou nos quatro últimos anos de governo: R$ 2 bilhões. Anteriormente, ainda sob o comando do ex-governador Eduardo Campos, o PSB tinha investido mais R$ 2 bilhões na recuperação da malha rodoviária.

Segundo o governo, estariam sendo requalificados 429,5 quilômetros de rodovias e outros 388,5 quilômetros já teriam sido concluídos, totalizando mais de 800 quilômetros. Atualmente, 21 estradas estão sendo requalificadas, com obras em curso.

“O governo de Pernambuco está decidido a recuperar a infraestrutura do nosso Estado e as ações nas estradas, com muitas entregas já realizadas, e tantas outras próximas da conclusão, são exemplos disso. Além de assegurar o direito de ir e vir das pessoas, a reestruturação da malha rodoviária é fundamental para escoamento da nossa produção em diversas áreas da economia, atraindo mais desenvolvimento para diversas regiões. É também uma estratégia para retomada do turismo, como é o caso de obras entregues e em ritmo avançado em importantes rodovias no Litoral Sul”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

OBRAS DA PE-15 E DA ESTRADA DA MURIBECA EM DESTAQUE

Entre as intervenções, o governo destaca a requalificação da PE-015, um dos principais corredores de transporte público da Região Metropolitana do Recife (RMR), que foi iniciado ainda na gestão do PSB - vale ressaltar.

A obra da PE-15, que já teve adiamentos e agora está prevista para ser concluída apenas no fim do ano, vai beneficiar mais de 900 mil pessoas. Foram investidos R$ 85 milhões nas obras de restauração da rodovia. Além da melhoria da trafegabilidade de mais de 50 mil veículos que circulam diariamente pelo local, as intervenções contemplam novas calçadas, ciclovias, passeios para pedestres, paisagismo e iluminação pública em LED.

Outro destaque é a recuperação da Estrada da Muribeca (PE-017), pleito histórico de Jaboatão dos Guararapes, que já recebeu R$ 22,5 milhões de investimento dos cofres estaduais. A obra restabelece as características funcionais e estruturais para garantir condições adequadas de mobilidade, segurança e conforto para os usuários da via. Já a PE-499, conhecida como a Estrada da Cebola, em Terra Nova, no Sertão Central, foi restaurada e já beneficia diretamente mais de 45 mil moradores. A rodovia é fundamental para o crescimento econômico do município, gerando desenvolvimento para a região.

Na Zona da Mata Norte, o Estado destaca a PE-075 e a PE-045, que estão sendo recuperadas e vão ajudar no escoamento da produção agrícola da região. No Agreste, a BR-104 teve sua obra de duplicação e restauração retomada com recursos que o Estado devia ao governo federal.