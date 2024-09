Praias de Pernambuco: acesso ao famoso Litoral Sul pernambucano está destruído e perigoso

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Embora ainda seja o mais famoso do Estado, o Litoral Sul de Pernambuco não tem, nem de longe, uma infraestrutura rodoviária equivalente à sua fama. E isso é percebido tanto por quem é pernambucano quanto pelos turistas. Principalmente pelos que vêm do Sudeste e Sul do País, onde a malha é praticamente toda pedagiada. As estradas que levam a praias famosas mundialmente, como Porto de Galinhas e Carneiros, por exemplo, são assustadoras, perigosas e deixam uma péssima imagem para quem trafega por elas.

Não é exagero dizer que o perigo e os gargalos estão por todos os lados. Falamos de rodovias que não têm o mínimo necessário para uma condução segura. Problemas que vão além do pavimento - quem tem muitos buracos e até crateras, em alguns casos, vale ressaltar. São rodovias que, além do pavimento comprometido, não têm acostamento, sinalização horizontal (na pista) e vertical (placas), e uma vegetação alta em muitos trechos.

O governo de Pernambuco, por várias gestões, ainda não conseguiu, sequer, manter um nível de trafegabilidade razoável para quem usa a malha rodoviária estadual de acesso ao Litoral Sul. Rodovias como a PE-060 (principal via de acesso ao Litoral Sul), PE-028 (acesso às praias de Gaibu e Calhetas), PE-051 (Serrambi) e PE-072 (Praia de Carneiros) estão extremamente comprometidas e, por isso, perigosas.

PROBLEMAS AINDA NA SAÍDA DO RECIFE

Situação das Estradas que dão acesso ao Litoral Sul, PE 60. - JAILTON JR./JC IMAGEM Situação das Estradas que dão acesso ao Litoral Sul, PE 60. - JAILTON JR./JC IMAGEM Situação das Estradas que dão acesso ao Litoral Sul, PE 28. - JAILTON JR./JC IMAGEM Situação das Estradas que dão acesso ao Litoral Sul, PE 28. - JAILTON JR./JC IMAGEM Para ajudar os motoristas e passageiros a traçar suas rotas, o Jornal do Commercio, por mais um ano, percorreu o caminho das principais praias pernambucanas e apresenta para o leitor um pouco do que encontrou - JAILTON JR./JC IMAGEM Situação das Estradas que dão acesso ao Litoral Sul, PE 09. - JAILTON JR./JC IMAGEM Situação das Estradas que dão acesso ao Litoral Sul, BR 101. - JAILTON JR./JC IMAGEM Situação das Estradas que dão acesso ao Litoral Sul, BR 101. - JAILTON JR./JC IMAGEM

Os problemas começam ainda na saída do Recife, já a partir da junção da Estrada da Batalha ( PE-008) com a BR-101 Sul. Um dos principais gargalos rodoviário e logístico atualmente do Estado. Um projeto financiado pelo Grupo Atitude, inclusive, prevê a construção de uma alça conectando a Estrada da Batalha (PE-008) com a antiga rodovia BR-101, na altura da fábrica da Vitarella.

A nova ligação é urgente porque, qualquer veículo que quebre no trecho pode provocar um congestionamento de mais de dois quilômetros, que facilmente ultrapassa uma hora, como o presenciado pela reportagem no dia 29/8, na BR-101.

Os problemas seguem e se agravam com a PE-060 - principal eixo rodoviário de acesso ao Litoral Sul pernambucano. A rodovia segue com apenas 20 km duplicados e o restante precário até a divisa com o Estado de Alagoas. Há trechos muito ruins, onde não há acostamento, sinalização e os problemas de pavimento são muitos, deixando a viagem perigosa.

Situação das Estradas que dão acesso ao Litoral Sul, PE 09. - Luiz Dias

A PE-028, que dá acesso às praias de Gaibu, Calhetas e Enseada dos Corais, é outro exemplo negativo. Embora menos esburacada, a rodovia é sinuosa, sem acostamento ou sinalização. O transporte público, por exemplo, é um dos mais prejudicados pela infraestrutura precária da estrada. Dados da empresa São Judas Tadeu mostram que o prejuízo com a manutenção dos ônibus chegou a quase R$ 200 mil entre março e junho deste ano.

RODOVIAS DE ACESSO A PORTO DE GALINHAS COMPROMETIDAS E PERIGOSAS

Situação das Estradas que dão acesso ao Litoral Sul, PE 60. - JAILTON JR./JC IMAGEM Situação das Estradas que dão acesso ao Litoral Sul, PE 60. - JAILTON JR./JC IMAGEM Situação das Estradas que dão acesso ao Litoral Sul, PE 60. - JAILTON JR./JC IMAGEM Situação das Estradas que dão acesso ao Litoral Sul, PE 60. - JAILTON JR./JC IMAGEM Situação das Estradas que dão acesso ao Litoral Sul, PE 60. - JAILTON JR./JC IMAGEM Situação das Estradas que dão acesso ao Litoral Sul, PE 09. - JAILTON JR./JC IMAGEM

Para chegar à Praia de Porto de Galinhas usando a malha rodoviária pública - as rotas pedagiadas ainda seguem sendo uma opção mais segura, apesar da descontinuidade entre as duas concessões públicas Rota dos Coqueiros e Rota do Atlântico -, os motoristas não têm muita opção. Nesse caso, vale literalmente o ditado: se correr o bicho pega e se ficar o bicho come.

Se o motorista optar pelo caminho mais conhecido, saindo da PE-060 e entrando pela PE-038 até Nossa Senhora do Ó, seguindo pela PE-009, enfrentará rodovias velhas, remendadas e sem qualquer sinalização. E com a visibilidade ainda mais comprometida pelas bandeiras de candidatos a vereador e prefeitos das cidades. Apenas o trecho da APE-009 que leva até a Praia de Muro Alto é bom, concluído recentemente pelo governo do Estado. Mas a via local de acesso a Muro Alto também está péssima.

RODOVIA PE-51, ACESSO A SERRAMBI E PORTO DE GALINHAS, ESTÁ DESTRUÍDA

Praia de Guadalupe em Sirinhaém-PE, Litoral Sul. - JAILTON JR./JC IMAGEM Pier de Guadalupe, Sirinhaém-PE, Litoral Sul. - JAILTON JR./JC IMAGEM Situação das Estradas que dão acesso ao Litoral Sul, PE 72. - JAILTON JR./JC IMAGEM Situação das Estradas que dão acesso ao Litoral Sul, PE 72. - JAILTON JR./JC IMAGEM Situação das Estradas que dão acesso ao Litoral Sul, PE 72. - JAILTON JR./JC IMAGEM Situação das Estradas que dão acesso ao Litoral Sul, PE 61. - JAILTON JR./JC IMAGEM

Se o condutor vier no sentido contrário, Alagoas-Pernambuco, e optar por usar a rodovia PE-51, que é a ligação da PE-060 com a PE-009, chegando não só a Porto de Galinhas, mas também à pitoresca Praia de Serrambi, vai trafegar por um resto de rodovia.

Não é exagero usar essa definição. A PE-051 não é mais uma rodovia pavimentada, virou quase uma estrada vicinal. “A situação da estrada é péssima. Manutenções que seriam feitas por ano, precisam ser realizadas a cada três meses. À noite, a situação é ainda pior”, afirmou o motorista de Van Luiz Dias, que passa frequentemente na PE-051.

“Na verdade, podemos dizer que do Cabo de Santo Agostinho até a Praia de São José da Coroa Grande, as estradas não prestam. Nenhuma. O caminho para Porto de Galinhas está horrível também. Todos os dias há pessoas com carros quebrados. Por isso o turista fala tão mal de Porto de Galinhas”, reforça.

.

Chegar à Praia dos Carneiros pelas rodovias estaduais também é desafiante. Além de enfrentar a abandonada PE-060, motoristas e passageiros que quiserem economizar 35 km no percurso terão que usar a PE-072, que virou acesso há mais de dez anos, depois da construção da Ponte sobre o Rio Ariquindá. Mais uma estrada sem sinalização, sem acostamento e com inúmeros remendos.