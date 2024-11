Protesto dos rodoviários: quando vai acabar o protesto dos motoristas de ônibus na PE-15? Veja informação atualizada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Na manhã desta terça-feira (5), um grupo de motoristas de ônibus realizou um protesto contra o Projeto de Lei 1366/2023 que proíbe a prática de ‘surf nos ônibus’, de autoria do deputado estadual Pastor Júnior Tércio (PP).

O ato iniciou por volta das 6h30 da manhã, quando os rodoviários estacionaram veículos do lado de fora do terminal integrado da PE-15, em Olinda, Região Metropolitana do Recife, interditando o acesso à plataforma.

O protesto foi encerrado por volta das 9h da manhã desta terça-feira, liberando a via.

Na segunda-feira (4), os rodoviários já haviam protestado no Centro do Recife com o mesmo objetivo, que a governadora Raquel Lyra (PSDB) não sancione o PL.

PL contra surf nos ônibus

O projeto, de autoria do deputado Pastor Júnior Tércio (PP), proíbe a prática de ‘surf nos ônibus’, em que o indivíduo navega em pé no teto dos veículos, e estabelece que o motorista, ao identificar a prática, pare o ônibus e determine a descida do infrator. E, caso não consiga, acione a polícia.

Os rodoviários entendem a definição como uma transferência de responsabilidade para os mesmos, já sobrecarregados ao exercer dupla função.

O projeto determina multa de até 100 vezes o valor da passagem e sanções às empresas que não observarem a lei.