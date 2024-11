Greve de ônibus: Veja atualização da reunião dos rodoviários e se teve paralisação dos rodoviários

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Motoristas de ônibus se reuniram para debater as reclamações sobre as empresas. Sindicato deve se reunir com o Tribunal Regional do Trabalho (TRT)

Um grupo de rodoviários se reuniu, na madrugada desta sexta-feira (22), na garagem da empresa Caxangá. Os ônibus já voltaram a circular normalmente.

A assembleia marca mais atos e protestos em ruas, em terminais e garagens de ônibus do Grande Recife, em meio a eleição da nova direção do Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco.

Em entrevista à TV Jornal, Aldo Lima, presidente do Sindicato dos Rodoviários, comentou sobre a paralisação durante grande movimentação de pessoas no Terminal Integrado Xambá, em Olinda:

"A conversa que nós estamos tendo com os trabalhos é para informar sobre o acordo que foi feito. Existe um descumprimento por parte das empresas com o acordo que foi feito no Tribunal do Trabalho na última greve".

"Por exemplo, as empresas passaram a serem obrigadas a pagar o momento em que o trabalhador chega no momento do check-list, que é quando o procura-se avarias no veículo. Agora tem que contabilizar, no mínimo, 5 ou 10 minutos antes do carro sair da garagem".

Além disso, Aldo Lima comenta sobre outros descumprimentos: "Os motoristas não tem acesso ao espelho de ponto e não estão pagando o tempo de garagem-terminal".

Reunião da categoria com o TRT-6

Ainda na manhã desta sexta, a categoria vai se reunir com o desembargador Flávio Farias, no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6).

A expectativa é de que o sindicato apresente as provas do descumprimento do acordo por parte das empresas e dar seguimentos com os próximos passos.

Aldo Lima declarou que a possibilidade de uma nova greve de ônibus não está descartada.

Nas redes socias, usuários do transporte público também relataram a falta de ônibus / tempo de espera nas paradas:

onibus da caxanga paralisados viu, so um alo — acsa do blues ? (@acsaak_) November 22, 2024

Principais reinvidicações dos motoristas de ônibus

A reclamação da categoria é um suposto descumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho, acordo que encerrou a última paralisação, em agosto.

Supostamente, as empresas não estariam cumprindo com acordos já estabelecidos, como a entrega do espelho de ponto, que é um meio de controle da jornada do trabalhador.

Eles também afirmam que as permissionárias não teriam apontado o tempo percorrido pelo trabalhador entre garagem e terminal, que também é um direito dos motoristas.



Eleição do Sindicato dos Rodoviários

É válido ressaltar que a eleição do novo presidente da categoria está próxima, no próximo dia 5 de dezembro.

>> Motoristas de ônibus: o que você tem a ver com a eleição do Sindicato dos Rodoviários do Grande Recife, que acontece em dezembro

Urnas de votação serão disponibilizadas em todas as garagens, além da sede da entidade, localizada em Santo Amaro, na área central do Recife.

A expectativa é de que pelo menos 1.500 motoristas e fiscais de ônibus da Região Metropolitana do Recife votem, número que representa, atualmente, os associados ao sindicato. E, mais uma vez, a disputa terá três chapas:

O Guará;

Chapa da Mudança;

União dos Rodoviários.

Em nota, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região informou que recebeu o Sindicato dos Rodoviários na manhã desta sexta-feira (22/11), a pedido da categoria.

De acordo com o texto, "no encontro, o desembargador Fábio Farias, atual corregedor, ouviu relatos sobre a jornada de trabalho e, novamente, colocou o TRT-6 à disposição para mediar possíveis conflitos, com o objetivo de estabelecer uma melhor relação entre as partes".

O TRT-6 afirmou, ainda, que "até o momento, não houve solicitação formal de agendamento de audiências".