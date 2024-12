Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Iniciativa é da Mobibrasil e está tendo uma repercussão positiva entre passageiros e motoristas, que assinam as mensagens de esperança no novo ano

A pesada e diária jornada de deslocamento no transporte público ganhou um afago em tempos de Natal na Região Metropolitana do Recife. Uma ação da empresa MobiBrasil, uma das duas concessionárias que operam os ônibus do Grande Recife, está aproximando motoristas e passageiros e humanizando o transporte coletivo - setor conhecido pela sua rigidez e falta de empatia.

Pegando carona no período natalino, a empresa confeccionou cartões personalizados com mensagens de Feliz Natal e próspero Ano Novo para serem entregues aos passageiros mais queridos, os verdadeiros clientes do transporte público, como são definidas as pessoas que usam o sistema diariamente.

Motoristas de ônibus distribuem cartões personalizados de Natal para os passageiros e humanizam o transporte público no Grande Recife - Divulgação

O mais interessante é que os cartões são personalizados em nome de cada motorista. São eles que assinam a mensagem de esperança no novo ano que começa. “Cliente amigo, temos orgulho em fazer parte do seu caminho. Conte sempre conosco para facilitar a sua jornada! Boas Festas!”, é a mensagem.

MOTORISTAS E PASSAGEIROS APROVAM A INICIATIVA DE HUMANIZAR AS RELAÇÕES NO TRANSPORTE PÚBLICO

Segundo a Mobibrasil, cada um dos 596 motoristas ativos da empresa recebeu 16 cartões personalizados e a entrega começou no dia 17/12. Quem participou da ação elogiou. “É um gesto tão simples, mas que emociona e aproxima muito os passageiros. Entreguei aos clientes mais próximos, que estão com a gente quase todos os dias nas viagens, e foi emocionante. Vi pessoas com lágrimas nos olhos”, conta Paulo Roberto da Silva, 55 anos, motorista profissional há mais de 24 anos e que trabalha na Mobibrasil há 1,5 ano.

Motoristas de ônibus distribuem cartões personalizados de Natal para os passageiros e humanizam o transporte público no Grande Recife - Divulgação

O condutor, que roda na linha 2402 - Parque Capibaribe-Caxangá, na Zona Oeste do Recife, diz que a recepção entre os passageiros foi tão positiva e emocionante que ficou difícil a escolha para quem entregar os cartões. “Se tivesse mil cartões ainda seria insuficiente porque as pessoas ficaram emocionadas quando receberam. Nunca tinha vivido essa experiência”afirmou.

A iniciativa de confeccionar os cartões personalizados em nome dos motoristas foi do fundador da empresa, José Chaves, e teve como objetivo valorizar o trabalho dos motoristas, permitindo que eles possam prestigiar e confraternizar com aquelas companhias diárias.

A ação, inclusive, teve uma grande repercussão internamente, e nas redes sociais da empresa e dos motoristas. “Foi uma ação muito importante para os motoristas e que gerou uma repercussão muito boa entre eles e os passageiros. Todos estavam entregando com muito orgulho os cartões”, afirmou Álvaro Silva, gerente de operações da Mobibrasil.