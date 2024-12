Papai Noel recebe pedido para melhorar e valorizar o transporte público do Grande Recife. Entenda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O setor de transporte público urbano, conhecido pela discrição - vamos definir assim a histórica resistência interna em se posicionar para a sociedade -, deu uma virada de chave na forma de se comunicar na Região Metropolitana do Recife. Aproveitando o Natal, que sensibiliza a todos, um dos operadores do transporte do Grande Recife lançou uma campanha chamando atenção para a desvalorização do transporte público e as consequências disso para todos - passageiros ou não.

Outras campanhas pedindo a valorização dos sistemas de ônibus e metrô já foram feitas na RMR, mas essa foi um pouco mais incisiva e interessante pela alusão aos desejos e pedidos feitos ao Papai Noel. Na verdade, o operador simula uma ‘cartinha ao Papai Noel’, na qual pede que o bom velhinho sensibilize a sociedade em geral para dar, antes de tudo, prioridade viária aos ônibus nas ruas e avenidas da RMR.

A campanha está sendo desenvolvida pelo Conorte, um dos dois consórcios de transporte que operam no Grande Recife e responsável pelo corredor de BRT Norte-Sul, que liga o centro da capital a Igarassu, na área norte da RMR. O conteúdo pode ser acessado via QRCode que está disponível nos ônibus decorados para o Natal e que rodam na linha 1076 - TI Pelópidas/PCR.



PEDIDO AO PAPAI NOEL E COBRANÇA AOS PREFEITOS E GESTORES DO GRANDE RECIFE

Papai Noel recebe pedido para melhorar e valorizar o transporte público do Grande Recife - Divulgação Papai Noel recebe pedido para melhorar e valorizar o transporte público do Grande Recife - Divulgação Papai Noel recebe pedido para melhorar e valorizar o transporte público do Grande Recife - Divulgação

O pedido por um transporte público melhor para o passageiro foi feito ao Papai Noel, mas a mensagem é uma provocação e alerta aos prefeitos da capital e do Grande Recife, além de políticos e gestores públicos municipais e estaduais. Para que ampliem ou implantem ao menos faixas exclusivas para os ônibus, sem medo de criar polêmica com os motoristas de veículos particulares.

“Por que não estamos indo para o destino correto? Por que ficamos tanto tempo parados no trânsito?”, indaga. E segue questionando:

“Quais os nossos desejos?

1) Que nossos passageiros enfrentem menos engarrafamentos;

2) Que as principais vias da RMR tenham faixas exclusivas que de fato funcionem do início ao fim e que permitam maior agilidade para o ônibus;

3) Que políticas públicas sejam criadas para tirar a cultura do individualismo no transporte;

4) Que o transporte coletivo seja bom e acessível para todos”.

E finaliza apelando: "Até quando vamos aguardar para mudar nossa maneira de agir?".

Papai Noel recebe pedido para melhorar e valorizar o transporte público do Grande Recife - Divulgação Papai Noel recebe pedido para melhorar e valorizar o transporte público do Grande Recife - Divulgação

“Diante da imobilidade vivenciada em nossas cidades e da importância do tema para a qualidade de vida da população, precisamos dialogar e trazer à luz soluções resolutivas e sustentáveis, para este caos que é o trânsito na RMR”, afirma o superintendente do Consórcio Conorte, José Pontes.

“Aproveitando a tradição de disponibilizar para a população carros com a temática festiva natalina, neste ano inauguramos uma estratégia de comunicação, buscando contribuir, sensibilizar e engajar a sociedade para juntos fazermos um serviço de melhor qualidade”, diz.

FUGA DOS PASSAGEIROS DO ÔNIBUS E A PIORA DO TRÂNSITO NAS CIDADES

Além da 'cartinha' para o Papai Noel, a campanha também aborda a visível piora do trânsito nas cidades, reflexo da fuga dos passageiros do transporte público para o transporte individual, especialmente as motos, gerando cada vez mais engarrafamentos e sinistros de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo o CTB e a ABNT).

"Usuários do transporte público querem se livrar dele e comprar o seu transporte individual... Porém, a vida de quem tem moto, carro ou bicicleta não está fácil. E vai piorar com a saída de passageiros do ônibus", alerta.

Saiba como acessar o JC Premium

E segue criticando a falta de ação para beneficiar o transporte público coletivo. "Muitos fazem promessas de resolver o problema, mas nada acontece. Quando a cidade vai parar? Será que teremos que fazer carta ao Papai Noel?", indaga.