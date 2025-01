Governo de Pernambuco vistoria obras em rodovias que vão melhorar acesso a praias do Litoral Sul

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Obras fazem parte do programa PE na Estrada e buscam melhorar a infraestrutura das rodovias do Litoral Sul, tornando mais acessível à população

O governo de Pernambuco vistoriou, nesta quinta-feira (23), o andamento das obras na PE-060, a PE-009 e a PE-051, importantes rodovias do Litoral e Mata Sul do Estado. Essas vias impactam, diretamente, 500 mil pessoas, e estão passando por processos de restauração realizados pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE) e a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi).

As intervenções têm o objetivo de melhorar a mobilidade dos moradores e visitantes, além de impulsionar o turismo local e o desenvolvimento socioeconômico da região.

“O PE na Estrada está em todo o estado, do Sertão ao Litoral. Em cada uma das regiões, estradas estão sendo feitas. São mais de três mil quilômetros de intervenções já garantidos, um trabalho que vai proporcionar muito mais qualidade de vida para o povo pernambucano”, ressaltou a governadora Raquel Lyra.

Como foi a visita

A visita teve início na PE-060, importante via que se conecta a outras rodovias com destino ao Litoral e Mata Sul. As obras de restauração estão sendo realizadas entre a BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, e a divisa com o estado de Alagoas, numa extensão de 85,85 quilômetros.

Segundo Rivaldo Melo, diretor-presidente do DER, esta obra é essencial, pois acontece no principal acesso das praias do Litoral Sul, como as praias de Porto de Galinhas, Carneiros e Tamandaré. “A intervenção começou há alguns meses e é extensa, mas vamos entregar à população uma rodovia totalmente requalificada, com a pavimentação, sistema de drenagem e sinalização restauradas. As pessoas que trafegarem por aqui rumo às praias passarão a contar com um trajeto muito mais confortável e seguro”, explicou Melo.

As rodovias PE-009 e PE-051, que ficam na área litorânea, também foram vistoriadas. A PE-009, que liga Nossa Senhora do Ó a Porto de Galinhas, recebeu destaque pelo seu avanço. As ações buscam trazer mais agilidade e conforto para quem trafega pela região.