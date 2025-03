Lula cobra de Dirceu engajamento para resgatar "o velho e bom PT"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ENGORDA DA PRAIA

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, recomendou ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que evitasse fazer previsão da quantidade de manifestantes que estarão na praia de Copacabana, Rio de Janeiro (RJ), nos protestos deste domingo, pedindo anistia aos envolvidos no quebra-quebra de 8 de Janeiro.

COLLOR, 7 VIDAS

Quem reparar no calendário e fizer as contas, vai percebe que o ex-presidente Fernando Collor de Mello sabe muito bem os caminhos preciosos das pedras no Judiciário.

CASA DA DINDA

Collor foi indiciado dez anos atrás. Em maio de 2023, foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Pela jurisprudência, deveria está preso, após a condenação por oito anos e dez meses.

MAIS UM AGRAVO

O tempo correto do verbo é esse mesmo: deveria. Entrou com apelações e aguarda, ainda hoje, os embargos na Casa da Dinda, às margens do lago Paranoá.

O CARNAVAL DA MINISTRA

Ainda que datada, “Faraó”, de Luciano Gomes e Sérgio de Freitas, é a música que a cantora baiana e ministra da Cultura - nas horas vagas - Margareth Menezes mais tem cantado nos dias de folia. De férias da função, ela recebeu do poder público local, comandado pelo governo do PT, R$ 640 mil de cachê. O Ministério da Cultura é somente uma grife. Um passatempo. “Que mara, mara maravilha, é!”

O OVO DA SERPENTE

Quando o presidente Lula da Silva (PT) disse que algum “ladrão tirou o direito do povo de comer ovo”, na verdade ele estava era pensando no rango que seria servido no apartamento de Marta Suplicy, que estava dando uma nababesca festa para comemorar seus 80 anos. E com certeza, não teve ovo.

‘MEU CAPITÃO’

Ao se encontrar com o ex-ministro e deputado cassado José Dirceu, Lula disse que seu ex-capitão estava com cara de candidato.

CARAS E BOCAS

Dirceu, que recentemente, fez sua festa pomposa às margens do Paranoá, perguntou a Lula como seria essa “cara de candidato”.

- Como quem olha já pedindo apoio. Está convocado, disse o presidente.

UMA GRANDE NOVELA

Vira e mexe e a turma defensora dos direitos do cidadão, entre os quais, a primeira-dama, Rosângela Lula, tira a touca ninja do fingimento e defende a regulação [que é censura] das mídias sociais, porque a sobrevivência dessa gente depende disso.

- Sem essa regulação, a esquerda será massacrada. Palavras de Glesi Hoffmann, hoje ministra da Secretaria das Relações Institucionais

40 ANOS DEPOIS

O país metido em uma ditadura e a alternativa viável foi a chapa Tancredo Neves (PMDB) José Sarney (idem) contra Paulo Maluf e Flávio Marcílio (ambos do PDS).

INDIRETAS

Eleições no Congresso Nacional a chapa Tancredo/Sarney recebeu 480 votos contra 180 dados a chapa encabeçada por Maluf. O PT de Lula se absteve. Dos oito deputados do partido, três votaram na chapa vencedora. Foram expulsos.

PENSE NISSO!

Um dia a fatura chegaria. Estava escrito. Um dia quem pagou multa, quem devolveu dinheiro da propina do esquema de corrupção da Lava Jato, mandaria a fatura ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Esse dia chegou. Após o STF suspender pagamentos de acordos de leniência de empresas corruptas, agora chegou a vez de, quem, como o ex-senador Delcídio do Amaral (ex-PT), pedir o referendo pelo plenário da decisão da Segunda Turma que suspendeu multa de R$ 1,5 milhão.

É aquela história, ou houve para todo mundo ou a Lava Jato não aconteceu para ninguém. E todos os postes de Brasília e das cidades satélites sabem o que aconteceu.

Pense nisso!