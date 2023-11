Dieta low carb dura quantos dias? Veja como é o funcionamento de uma dieta com baixo consumo de carboidratos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Quem deseja perder peso já deve ter ouvido falar na dieta low carb, que se caracteriza pela redução no consumo diário de carboidratos (como arroz, pães, macarrão e batata).

Apesar de muito popular nas redes sociais e academias, a nutricionista Alyne Nunes, que também é professora de Nutrição no Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG), no Recife, explica que a dieta low carb não pode ser adotada sem acompanhamento nutricional.

“Quando se corta o carboidrato sem a devida orientação, o organismo pode reagir mal e alguns sintomas indicam isso: cansaço físico e mental, queda de energia e rendimento, esquecimento, deficiência de minerais e vitaminas, tremores, dores no corpo, queda do sistema imunológico e viroses”.

“Eliminar totalmente os carboidratos da dieta também pode causar sintomas como dores de cabeça, falta de energia, alterações de humor, dificuldade de concentração e ansiedade”, alerta Alyne.

Então, como a dieta low carb deve ser feita?

O primeiro passo é procurar um nutricionista qualificado. Cada pessoa tem características específicas e a estratégia escolhida pelo profissional vai depender dos fatores de cada paciente.

O tempo em que a pessoa vai seguir a dieta, por exemplo, pode variar. Em alguns casos, a recomendação é que os carboidratos sejam cortados no almoço e no jantar durante 14 dias. “Esse período de 14 dias pode ser prolongado, a depender da estratégia adotada pelo nutricionista”, explica Alyne Nunes, esclarecendo que não há um período único seguido por todas as pessoas.

“O termo “low carb” inclui dietas que ofertam desde 100g até menos de 50g de carboidrato por dia. Em termos gerais, uma dieta low carb se concentra em proteínas e alguns vegetais sem amido. Uma dieta pobre em carboidratos geralmente limita o consumo de grãos, legumes, frutas, pães, doces, massas e vegetais ricos em amido e, às vezes, nozes e sementes. Além disso, diminui o açúcar e as gorduras do sangue, como triglicerídeos e colesterol, sendo uma ótima opção de alimentação para pessoas com esteatose hepática (acúmulo de gordura no fígado)”, detalha Alyne.

HÁ CONTRAINDICAÇÕES?

Sim. Nem todo mundo pode seguir uma dieta low carb. “A dieta low carb não é recomendada para todas as pessoas e é contraindicada para quem tem alto gasto energético e quem necessita consumir carboidratos suficientes para a manutenção do organismo. Esse é o caso de mulheres grávidas, atletas, principalmente, os de alto rendimento, crianças e adolescentes”, alerta a nutricionista.

Esta matéria foi feita após consulta com a nutricionista Alyne Nunes (CRN 6 13058).